El BNG se concentró este sábado junto a un grupo de vecinos en las inmediaciones del túnel de Ramón Puga, en el barrio de Barrocás, para demandar la ejecución de las obras previstas desde hace años en ese paso inferior, cuya reducida anchura supone un problema de seguridad vial para peatones –no hay aceras– y vehículos. En diciembre de 2021, Adif y Concello firmaron un convenio para mejorar la permeabilidad ampliando el paso inferior, por 709.224,22 euros.

La otra actuación prevista en el convenio entre ambas administraciones, y también pendiente, está en Tarascón. El paso elevado sobre la calzada, sin aceras, no es lo suficientemente ancho como para permitir el paso de vehículos. Las obras de ampliación están presupuestadas en un total de 463.287,20 euros. “Nada se sabe nin por parte do goberno local nin por parte do Adif. Cada día que pasa é un máis de risco de accidente”, denuncia el concejal Luis Seara, portavoz y candidato del BNG.