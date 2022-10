La Agencia estatal de IA: el pulmón de A Coruña que gana al desarrollo de Ourense

A Santiago le daban los números y Ourense tenía la sensación que cumplía con todos los indicadores establecidos por el Gobierno estatal. Sin embargo, la elegida fue A Coruña, por su pulmón empresarial en volumen de empresas y trabajadores, en base a la adecuación del “ecosistema TIC” que tienen en la ciudad.

El Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA), dependiente de la Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), que a su vez está adscrita a la Presidencia de la Xunta de Galicia, elabora informes sobre el mundo tecnológico en Galicia y, en uno de ellos, alabó el crecimiento tecnológico de la Ourense durante la pandemia, siendo la provincia con más volumen de empresas creadas en 2020.

En concreto, el informe del órgano dependiente de la Xunta dice que durante ese año “se produce un incremento del número de empresas en todas las provincias, pero cabe destacar la provincia de Ourense donde se registra un total de 19 compañías del Hipersector TIC. En las provincias de Pontevedra y A Coruña, el incremento fue de 16 y 15 empresas, respectivamente. Lugo tuvo 10”.

No solo se hacía hincapié en el crecimiento y desarrollo tecnológico de la provincia, sino que Ourense es la mejor posicionada en el mundo digital en comparación con el resto. El OSIMGA señalaba que “las empresas TIC fuera de Galicia con establecimiento en nuestra comunidad (79,5%) y las que están situadas en la provincia de Ourense (69,3%) son las que poseen una mayor presencia en las redes”. Además, el mismo informe destaca que “más del 80% de las empresas de las diferentes provincias gallegas tienen página web, de las que destaca la provincia de Ourense con un 91,5% de su tejido empresarial tecnológico”.

No solo es el crecimiento, desarrollo y evolución, sino que también Ourense está a la altura de A Coruña en el ránking de tecnologías disruptivas, incluso por encima en algunos ámbitos. El propio informe del OSIMGA ponía a Ourense como ejemplo en el uso o la comercialización de “chatbots” donde más de un 35% de empresas utilizan esta tecnología disruptiva. En referencia a las tecnologías innovadoras, además de en los “chatbots”, la provincia de Ourense lidera el ránking de las regiones gallegas con más presencia del “bussiness inteligence” con un 33,8%, frente al 32% de Lugo, al 27% de A Coruña y el 24,2% de Pontevedra.

Julián Cerviño, director del Amtega, señaló que A Coruña fue la opción elegida entre las tres ciudades gallegas por su “ecosistema TIC”. Un conjunto de indicadores que ya formaban parte de los informes que elaboraba el OSIMGA anualmente para radiografiar el sector digital y de la innovación tecnológica por provincias.

Así uno de los informes que publicó el observatorio de la modernización indicaba que “A Coruña es la provincia, en 2021, donde se sitúan las sedes de más empresas TIC, con el 49,2% de las gallegas, reforzando todavía más su primera posición con respecto al año anterior (48,9%). Le sigue la provincia de Pontevedra con el 34,4% y un crecimiento relativo al 3% desde 2020. Mucho más lejos se sitúan las provincias de Lugo y Ourense con un 7,1% y el 5,9%, respectivamente”.

Según el alcalde de Santiago, todas las cuentas que hacían les daban a ellos. Y es que la ciudad también es una potencia en el establecimiento de empresas TIC y junto con A Coruña, son las dos más potentes en este sentido, a expensas de algunos indicadores de la ciudad de Vigo que ocupan el primer lugar.

En relación al empleo en el sector de las TIC, el informe describía que “la provincia de A Coruña concentra más de la mitad del empleo en el sector gallego, donde se encuentra el 57,9% de los trabajadores. En la provincia de Pontevedra, por su parte encontramos el 30.3% de los empleados, mientras que en las provincias de Lugo y Ourense son del 5,4% y 6,4%, respectivamente, manteniéndose así estables los porcentajes en los años anteriores”.

Si Ourense gana en uso de dos tecnologías disruptivas A Coruña lo hace en tan solo una, según el propio informe del observatorio digital. En concreto se trata del ámbito de la “intelixencia artificial, machine learning” donde tiene un 23% de empresas que lo utilizan, frente al 19% de Ourense, el 16% de Pontevedra y el 12% en la provincia lucense.

El peso del pulmón empresarial tecnológico de la provincia de A Coruña se hace más evidente con con el volumen de sociedades ya que tiene 1.799 (entre la ciudad coruñesa y santiaguesa) frente a las 285 en la provincia de Ourense.

Por los municipios que se postularon el de Santiago de Compostela tiene un mayor porcentaje de empresas TIC en relación a las empresas totales, un 5% (con 499 sociedades), frente al 3% de A Coruña, que tiene 653, y el 2% de Ourense, que cuenta con 151 sociedades. Los números de A Coruña son de una ciudad de primer nivel que compite con Vigo en cuanto a cantidad, lejos de Santiago e infinitamente más lejos de Ourense en cuanto a tejido empresarial, pero no a otros indicadores como son el uso de tecnologías disruptivas o el posicionamiento en el mundo digital.

Entre los indicadores valorados por el NODO, se evaluó también la distancia desde Madrid o Barcelona a las distintas ciudades. Un indicador que no hace más que acrecentar las dudas sobre la elección por la ciudad coruñesa. Rueda se comprometió pero a ver si finalmente se publican las puntuaciones de la resolución.

La pregunta es evidente. ¿Dar a quien más tiene? El gobierno gallego anunció en los presupuestos de 2023 que los ourensanos serán los que reciban un mayor número de dinero por persona de cara a 2023. Maquillar las estadísticas no sirve para nada cuando la provincia ourensana será la que menos dinero reciba en comparación con el eje atlántico y también por debajo de Lugo. Las políticas de discriminación positiva hacia la única provincia de interior de Galicia se ponen en duda también con la decisión del gobierno gallego de decidirse por A Coruña para competir por la carrera de la Agencia estatal de Inteligencia Artificial. Desde el PSdeG se preguntan si hay intereses partidistas en la elección. De momento las dudas persisten sin hacerse público el informe de la resolución del Nodo Galicia. Incidiendo en el objeto de la convocatoria por parte del Gobierno estatal, principalmente se destacan datos sociodemográficos como paro, despoblación, envejecimiento y otros indicadores relacionados con la demografía y el territorio donde la ciudad de Ourense gana (de mal) a la de A Coruña. Para empezar, Ourense tiene 140.000 habitantes menos y dispone de una renta media bruta anual que no llega a 26.000 euros, frente los 32.000 con los que disponen los coruñeses. El desempleo en la capital ourensana es un 1% superior a la de la ciudad coruñesa (10 frente al 9) y el índice de envejecimiento supera en 10 puntos (207 frente a 197) a la sociedad coruñesa. En el balance demográfico la natalidad en Ourense es inferior en 0,3% puntos a la coruñesa y la tasa de dependencia ourensana supera a la coruñesa en un 2%. El saldo migratorio o la población activa en Ourense son también peores que la ciudad de A Coruña. Ourense, en fin, es la más deprimida. Pero es que el ámbito universitario el campus ourensano compite con el coruñés en número de profesores vinculados a la IA( 85-100 frente a 100) y supera en 3 a los grupos de investigación en este ámbito tecnológico (12 por 9). Si la Aesia llega a Ourense no solo se va a encontrar personas mayores, si no un núcleo duro de desarrollo de IA en el ámbito universitario, también en el empresarial y un recorrido que tiene margen de mejor si se apuesta, claro, por ese reequilibrio territorial.