Los productores de la Indicación Xeográfica Protegida (IXP) Pan de Cea sufren menos el incremento del coste de la luz que el de los carburantes y de la materia prima, que en el caso de la harina se sitúa en un 35% hasta el momento. Los panaderos no descartan una segunda subida del precio al consumidor en lo que queda de año o para 2023.

Los hornos del pan de Cea funcionan con leña, y deben ser maderas nobles, no resinosas ni olorosas. Solo utilizan la electricidad para la amasadora y para iluminar el local, por lo que el incremento de la tarifa eléctrica no les afecta tanto. Es un trabajo muy artesanal pero sí les influye el combustible para el reparto. También la harina, que según explica el presidente de la IXP, Carlos Rodríguez, es de “gran fuerza especial”, no tratada y 100 % natural, y apunta que el trigo autóctono aumentó un 35% aproximadamente los costes.

La producción de pan para este año incluso se incrementó un poco, pero también su precio y “de seguir así el coste de las materias primas no habrá más remedio que volver a incrementarlo”. Lo que no piensan hacer es reducir el tamaño de la pieza para mantener el precio o subirlo un poco, como constatan algunos consumidores de otras panaderías de pan industrial, ya que “eso no lo podemos hacer, está estipulado tanto el peso como las medidas en el pliego de condiciones. Si hacemos eso incurrimos en una falta grave y se le puede retirar al obrador la patente con el certificado IXP”.

Por otra parte, este año también innovaron ofreciendo la opción de la bolla de pan en rebanadas, que va en bolsa y con la contraetiqueta, y que dice que está teniendo mucho éxito, registrando un aumento de los pedidos en las tiendas.