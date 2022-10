El PSOE busca apoyos en la Diputación para la candidatura ourensana a la Agencia IA

El Concello de Santiago reunirá el próximo lunes al gobierno municipal y diferentes representantes de la sociedad santiaguesa para poner encima de la mesa las opciones reales que tiene de presentar una candidatura para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia).

Por su parte, el gobierno local ourensano ya mostró su posicionamiento para afrontar una candidatura y ahora el PSOE muestra su apoyo decidido, a la espera de saber qué harán los otros grupos y sobre todo si dará tiempo de presentar en tiempo y forma el documento que acredite que la ciudad ourensana cumple con los requisitos.

Hoy, en el pleno de la Diputación, los socialistas ourensanos buscan más apoyos para que Ourense sea la candidata. En concreto pedirán que “se proponga a Ourense y rectifique con urgencia la decisión adoptada por el gobierno gallego” de elegir A Coruña para ser sede de la Aesia.

Además en el mismo texto presentado piden “instar a la comisión consultiva estatal creada para este procedimiento y al gobierno estatal a profundizar en las políticas de descentralización de las actividad administrativas e infraestructuras públicas, instalando en Ourense la sede de organismo de la administración general o de sus entidades adscritas”.

Para debatir la moción de urgencia, debe ser aprobada por la mayoría de la que no dispone la oposición pero sí el gobierno provincial más la edil no adscrita Montse Lama. Por lo que, todo parece indicar que no se debatirá, tras la postura, de Manuel Baltar, el presidente provincial, de apoyar la candidatura “de Galicia”, después de conocer el resultado de la decisión del Nodo Galicia.

Agencia Espacial Estatal

Jácome y el PSOE se alían para solicitar que la Agencia Especial Estatal pueda ubicarse en Ourense y para ello llevarán al próximo pleno una moción en la que, según señalan, ya cuentan con el apoyo de la Universidad, “para su materialización en tiempo y forma”. Defienden que “Ourense cuenta con un ecosistema universitario y empresarial vinculado a la aeronáutica y cumple sobradamente el resto de requisitos para acoger la nueva agencia”.

La fecha clave es el próximo 7 de noviembre ya que será el día que venza el plazo. El portavoz municipal, Rafael Villarino, y el edil Xosé Rúas, se reunieron con el alcalde quien se comprometió a dar el apoyo político y técnico necesario para presentar la candidatura antes del citado día. Sobre ello, Villarino dijo que “o alcalde confirmou que presta o seu apoio político e os recursos técnicos dispoñibles no Concello para presentar a candidatura en tempo e forma” . Y añaden que “xa estamos establecendo contacto cos demáis grupos políticos para pedir o seu apoio e incluso durante a reunión mantivemos conversas simultáneas coa UVigo, que manifestou a súa vontade de colaboración nos aspecto técnicos-académicos que requira a iniciativa”.

Ourense ya se posiciona para presentar otra candidatura a la Agencia Espacial Española

Los socialistas ourensanos insisten en que “unha vez máis, cumprimos os requisitos que nos habilitan para acoller esta nova sede, entre eles, ter o grao de Enxeñaría Aeronáutica, e ademais temos empresas coma Egatel, Coasa ou LaddesWorks, que achegan tecido e empresarial y contamos con infraestruturas das que outras candidatas carecen, coma unha estación á que chega a alta velocidade e aeroportos a menos dunha hora de distancia, ademais de excelentes comunicacións co norte de Portugal e coa meseta”. Los socialistas terminan diciendo que ““a única escola de Aeronáutica e Espacial que existe en Galicia e no noroeste de España está precisamente en Ourense”. El edil socialista Xosé Rúas, también miembro del Consello de Universidad de la UVigo, anunció la próxima creación del Instituto de Investigación Aeropespacial, pendiente de votación que hará “evidentemente reforzar notablemente la candidatura ourensana”.

Por su parte, Pepe Araújo, comentó que “recibí la llamada del portavoz socialista y le dije que contaría con el grupo municipal de Ciudadanos, pero eso sí, lo que considero es que no podemos ponernos una venda en los ojos ya que nos acaban de discriminar y espero que no valga como justificación para lo perdido anteriormente. Dicho esto, contará con el apoyo del partido municipal”.