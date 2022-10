El claustro de profesores del IES Julio Prieto Nespereira, donde el miércoles falleció Manuel, un menor de 3º de ESO, tras el colapso de un tabique divisorio en el vestuario masculino del polideportivo, ha emitido un comunicado a última hora de este viernes, tras días muy complicados después de la pérdida del adolescente.

"Ante o falecemento do noso alumno Manuel, o profesorado do IES Julio Prieto Nespereira desexa transmitir que queremos e coidamos a cada un dos nosos rapaces/zas. Trasladamos o noso pesar a todos/as os seus amigos/as, familiares e persoas que o apreciaban e querían, entre os cales nos incluímos. Para nós, o instituto é unha segunda familia onde pasamos moito tempo. Alumnado e profesorado convive, de media, durante seis horas diarias cinco días á semana".

"Todo o colectivo do profesorado do Julio Prieto Nespereira chora a ausencia de Manuel. Son días difíciles, tristes e duros. Os docentes estamos de loito e sufrimos a súa ausencia e perda. O alumnado e profesorado deste centro está vivindo unha situación traumática e todos, en conxunto, estamos traballando para poder darlle a estes adolescentes ferramentas emocionais para asimilar o ocorrido", señalan.

"Así mesmo, pedimos o respaldo dos medios para que este proceso sexa o máis levadeiro posible para eles e que non se sintan, deste xeito, máis presionados. Por outra banda, agradecemos a empatía cara a comunidade educativa do centro, sempre preocupada polo benestar do alumnado, profesorado e demais persoal".

"Por último, solicitamos que se respecten as barreiras arquitectónicas e que ningunha persoa que non pertenza á comunidade educativa traspase a porta de acceso do IES", finaliza el claustro.