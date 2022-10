El rural concentra las alegaciones a las nuevas líneas de bus para acortar tiempos de espera

Las asociaciones de vecinos afiliadas a Federación “Limiar”, las del rural que están en la Agrupación “Miño” y las no adscritas a ninguno de los dos colectivos, se reunieron anoche para abordar las alegaciones que se van a presentar a los nuevos itinerarios y frecuencias del servicio municipal de autobuses de Ourense, el modelo Alpha2 que presentó el Concello y que está de nuevo abierto a nuevas propuestas de los vecinos.

Por ahora y a la espera del resultado final de la asamblea de ayer, serán los vecinos de algunas zonas del perímetro rural y periferia, las que centren parte de las protestas, en primer lugar por las frecuencias, que son en algunos casos de 45 minutos entre los distintos servicios como ocurre con la línea que Barrocás y Universidad Laboral, hasta los 60 minutos de espera entre autobuses, en zonas como Peliquín pese a estar en el caso urbano, a los 60 minutos de intervalo de la línea que une la ciudad con Palmés, Vilar das Tres y As Eiroás.

A la espera de los resultados de la reunión de ayer, en la que se mantienen las quejas porque solo una de cada tres líneas tiene frecuencias cada 10 minutos, y por la lejanía de las paradas de servicios públicos colegios o centros de salud de la periferia, algo sobre lo que ya habían alegado asociaciones como la de Seixalbo y las de “Miño”.

El presidente de Federación Limiar, Manuel Mosquera, indica que “también es cierto que no puede haber tantas frecuencias de buses al rural porque muchos son chalets, casas unifamiliares y normalmente no son las que más utilizan el bus para desplazarse a la ciudad”. No obstante antes del inicio de la reunión de ayer señaló que se preveía que cada asociación (más de 60) presente sus propias propuestas.

En todo caso algunas asociaciones se quejan de que los recorridos de algunas líneas “parecen diseñadas por técnicos mirando un mapa, no in situ”, y discurren en ocasiones incluso por alguna calle sin salida”.

La noche se presentaba ardua para el debate en la asamblea celebrada en el local de la Federación de Vecinos Limiar, que preside Lorinda Fernández, que también presentó alegaciones al borrador inicial.

El alcalde presentó esta semana otra modificación, la que llama propuesta Alpha 3.0 que se aplican a línea troncal del servicio es decir, a aquella en la que entroncan todas las demás. Entre los cambios, destaca la incorporación a través de un ramal al servicio troncal de los dos autobuses de la línea Cumial-Seixalbo-Parque de San Lázaro, que así pasarían tener una frecuencia de 20 en vez de 30 minutos como la propuesta Alpha 2.