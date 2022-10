El portavoz provincial del BNG en la Diputación, Bernardo Varela, exigirá mañana ante el pleno provincial la adopción de medidas urgentes ante el problema de contaminación en las comarcas de a Limia y la Baixa Limia, y para evitar la amenaza de declaración de las mismas como zona vulnerable. En primera instancia reclamará que la Xunta haga público con carácter inmediato el “Plan estratégico do sector Agrario da Limia” concluido en noviembre de 2021, y que se implementen con carácter inmediato los fondos necesarios para comenzar a ejecutarlo este año. También le exige que haga público en qué estado está el expediente de declaración de A Limia como “Zona Vulnerable por nitratos” y qué medidas ha tomado para evitarla. El BNG reclama además que la CHMS emprenda las acciones para minimizar la contaminación de las aguas y la mejora y optimización de los sistemas de regadío. Afirma que no hay soluciones mágicas y que cualquier medida inicial debe pasar por las que surgieron de la Mesa de A Limia, y recogidas en el “Plan Estratéxico do Sector Agrario da Limia”.