Jácome desafía a la Xunta y busca apoyo para que Ourense opte a ser sede de la Agencia IA

“Vamos a por todas, porque somos la mejor candidatura”. Son las palabras del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, después de anunciar que someterá a la aprobación del pleno municipal la candidatura de la ciudad ourensana para que sea sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia). Lo hace después de que la Xunta de Galicia, a través de un comité, descartara la ciudad como posible sede y priorizara la de A Coruña para competir con otras urbes estatales.

Y es que la orden ministerial TER/948/2022, de 4 de octubre, no impide que a parte de una candidatura de la comunidad autónoma se presenten otras. Explícitamente, dice que “se valorará positivamente que la candidatura venga acompañada de un informe emitido por el consejo de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente apoyando la idoneidad de la misma”. En ningún caso, cierra la puerta a que cualquier ciudad, que cumple los criterios establecidos y Ourense los cumple, pueda presentar su candidatura a optar para ser sede de la agencia estatal.

El pasado indica que el consenso puede posible, pero con el pronunciamiento de la Xunta de Galicia, está por ver qué hace el PP ourensano. En el pleno extraordinario municipal del mes de septiembre se aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que todos los partidos estaban de acuerdo en reclamar al gobierno gallego que priorizara Ourense sobre el resto. Ahora hay que saber qué documento prepara el equipo de gobierno para que los grupos manifiesten su postura.

💣 Triste noticia para OU.



La Xunta apoya oficialmente a Coruña como candidata gallega de la futura sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial.



Rompemos las hostilidades con la Xunta y con Rueda que actuó como Pilatos.



Debemos levantarnos en urnas. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 24 de octubre de 2022

Los diferentes grupos consultados todavía no saben nada de la posible candidatura ni del informe que es necesario y que se debe adjuntar para certificar que se cumplen con los criterios establecidos por el gobierno central. Así todo, el portavoz socialista en el Concello de Ourense, Rafael Villarino, anunció que “emprenderemos todas las acciones a su alcance para revertir la cobarde y vergonzosa decisión”. Y añaden que “estamos hablando de políticas orientadas desde el ejecutivo central para llevar a las instituciones hacia lugares con problemas demográficos, puesto que suponen una creación de empleo y favorecen el asentamiento de población en zonas castigadas”.

Sobre la propuesta, el PP de Ourense dice que “nuestra postura está clara en todo momento, cuando se nos pidió una declaración institucional, no dudamos en apoyarla, qué ocurre, que desconocemos el proyecto que se ha aportado, deducimos que el proyecto es malo, si presenta un proyecto en condiciones el PP siempre va a estar a favor de la ciudad de Ourense. Hay que presentar un proyecto en condiciones, no se puede estar insultando a diestro y siniestro. Jácome ha demostrado que de Inteligencia Artificial, es cero. Teníamos una oportunidad de que generase empleo, no ha sido capaz de hacer un proyecto en condiciones y hemos quedado los terceros”. Y ha insistido que “son criterios técnicos y nos han dejado los últimos”.

Uno de los apoyos con los que contaría esa candidatura sería la de la asociación de empresarios del Polígono San Cibrao que manifestó que “ animamos a que se mantenga la candidatura, a seguir peleando por mejorarla y a llegar hasta el final. Y, desde luego, nos ofrecemos a ayudar en la medida de lo posible para alcanzar la meta deseada. Es lo mismo que le pedimos a la sociedad ourensana: unidad y fortaleza para trabajar conjuntamente en el objetivo”.

Publicación de criterios

Explicaciones de por qué. ¿En base a que puntuaciones se dirimió que A Coruña es la sede ideal? Esa es la pregunta que circula entre los pasillos de las facultades del campus de Ourense y entre el sentir social que todavía respira resignado al ver como una oportunidad de crecimiento y desarrollo de futuro para Ourense se desvanece por una decisión en base a criterios “técnicos”, de los que todavía no se sabe nada.

Representantes políticos piden que se den explicaciones por parte del gobierno gallego por qué Ourense que si cumplía con todos los requisitos de reequilibrio territorial, sangría demográfica, depresión en el empleo y lucha contra la despoblación quedó fuera.

En este sentido, desde la Plataforma ProCampus se señala que “al terminar la reunión del Nodo Galicia se valoró por parte del director de la Amtega, Julián Cerviño, que A Coruña sería la elegida, pero no consta, que nosotros sepamos, cuál es el orden en el que han quedado y lo que ha trascendido es solamente la decisión adoptada. Esa manifestación es absolutamente improcedente por no ajustarse a lo que establece el procedimiento y, teniendo en cuenta que no existe un solo precepto legal que autorice al encargado de un ente de emitir una opinión técnica a pronunciarse en los términos en los que lo ha hecho el responsable de Amtega, hay que dudar de su imparcialidad”.

Y añaden que “el Consello da Xunta deberá establecer el orden completo establecido para las tres candidaturas y, a partir de ahí, Santiago y Ourense deberán decidir si concurren o no al concurso. Esto no es una opinión, sino lo que determina sin ambigüedad alguna el procedimiento legalmente establecido”.

Sobre estos criterios “técnicos” que estableció la Axencia de Modernización Tecnológica de Galicia, adscrita a la Presidencia de la Xunta de Galicia, que dirige Alfonso Rueda, el director de la Escuela de Informática del campus ourensano, señala que “sí que estaría bien saber cómo quedaron las candidaturas presentadas y que se sepa los criterios que fueron determinantes”. A este respecto, el director ya explicó que “sigo pensando que los criterios prioritarios deben ser los económicos y los sociales”.