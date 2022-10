La Xunta rechaza que Ourense opte a ser sede de la Agencia estatal de Inteligencia Artificial y prioriza A Coruña

Ourense no será la candidata gallega a optar para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia). Esa es la decisión que tomó el Nodo Galego de Inteligencia Artificial (Nodo Galicia), un órgano constituido entre representantes de la Xunta de Galicia y de las tres universidades públicas de Galicia, después de analizar qué ciudad entre las postuladas (Ourense, A Coruña, o Santiago) cumplía con un mayor número de criterios “objetivos” para participar en un concurso con las demás ciudades de ámbito estatal por albergar el organismo nacional.

La decisión final será del gobierno central, pero el ejecutivo gallego debía priorizar y prefirió A Coruña. Esta candidatura, que se ratificará en el próximo Consello da Xunta, se enmarca en un proceso de descentralización de entidades instrumentales y organismos autónomos por parte del gobierno central, con el que se pretende la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Dos indicadores marcados en los objetivos de desarrollo sostenible (ods) y qué mejor que dársela a la capital ourensana, que pierde población, pierde autónomos, pierde empresas y es la peor provincia en términos de afiliados a la Seguridad Social por número de pensiones. Pues no, la ciudad elegida fue A Coruña, la que alberga un mayor número de actividad empresarial, la que no está deprimida demográficamente, la que no tiene el peor ratio de afiliaciones por pensionista, una de las ciudades que más recibe por parte de la Xunta de Galicia y la provincia que más fondos percibe del gobierno gallego y también del estatal. Las prioridades están claras.

Los indicadores del ecosistema de Inteligencia Artificial, entre los que se encuentran la oferta formativa en dicho ámbito, los grupos de investigación, captación universitaria de proyectos e ingresos y el sector empresarial relacionado con la IA, fueron los que decantaron la balanza de la elección, por encima de indicadores demográficos, de cohesión territorial, de comunicaciones y sociales en los que Ourense muestra cada año que está a la cola.

Julián Cerviño, director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), valoró que “se estableció un proceso objetivo, imparcial y participativo para maximizar las posibilidades reales de que Galicia sea sede, en función de información oficial”. A Coruña, según los criterios establecidos por el Amtega, es la ciudad que mejor los cumple. Pero dentro de estos el “ecosistema de IA” fue el factor clave por el que A Coruña será la candidatura gallega.

Reacciones institucionales

El apoyo institucional ourensano era evidente por una candidatura que fomentaría y mejoraría todos los indicadores sociodemográficos de una provincia, que está a la cola de Galicia en casi todo. Desde el ámbito político e institucional, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, comentó que “no es una buena noticia, pero el respeto tiene que ser absoluto, frente a criterios técnicos. Seguiremos posicionando a Ourense para albergar entidades y vuelvo a repetir que aquí, en Ourense, se ubicará el Centro de la Ciberseguridad de la Xunta y aquí está funcionando el Centro de Formación de FP y no en otros territorios. Aquí tenemos el Parque Tecnológico de Galicia y no en otros territorios”.

Y añade que “es una cuestión que no es definitiva, porque después tendrá que ser Pedro Sánchez el que elija la candidata final. No queremos entrar en ningún tipo de lucha política, cuando son criterios exclusivamente técnicos”.

Por su parte, el alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, arguyó que “como alcalde tengo que decir que es realmente es una declaración de guerra administrativa, matizando, con toda su fuerza entre Ourense y la Xunta de Galicia. Lo que nos han hecho, discriminando a la ciudad de Ourense, con la futura Agencia de IA, ha sido uno de los actos más icónicos, que demuestra que Ourense es la cenicienta de Galicia. Además, la Xunta de Galicia está dispuesta a que lo siga siendo. La Xunta ha hecho como Pilatos. Por un lado, el organismo Nodo de la IA gallega ha decretado que A Coruña sea la candidata y ha actuado como Pilatos, porque no ha tenido valor de tomar una decisión y la enmascarado en decisión técnica del Nodo de Inteligencia Artificial. Realmente es una discriminación absoluta y pierde todo el objeto de la descentralización. Sale de Madrid para ir a aquellas ciudades deprimidas demográfica y económicamente y Ourense tiene todos los puntos. Sin embargo, se decide una ciudad que recibe más cantidades de inversiones que Ourense. O luchamos, o como pueblo estamos condenado a morir”.

Apoyo universitario

Antes de entrar en la reunión, ya había consenso entre las tres universidades públicas gallegas que la candidatura que saliera iba a ser la de todos y la de Galicia. Manuel Reigosa, rector de la Universidad de Vigo, estuvo presente en la reunión y alega que “teníamos muchas esperanzas, porque pensamos que la precandidatura de Ourense tenía fortalezas y era magnífica, pero una vez que sale A Coruña apoyamos la decisión que se adoptó en referencia a criterios bastante complejos que tienen cierto nivel de incertidumbre, ya que en el BOE se establecen de forma genérica. Damos la enhorabuena a A Coruña y la apoyamos para que la agencia venga a Galicia”.

En relación a los criterios establecidos para poder optar a ser sede dice que “no están estructurados a nivel estatal y se habla de ellos de forma genérica. Dentro de esa descentralización pensábamos que los criterios podían estar claros, pero no lo están y el Nodo elaboró unos indicadores para que la candidatura que saliera tuviera la mayor de las opciones”.

El próximo Centro de Ciberseguridad de Galicia estará en el Parque Tecnológico, ubicado en Ourense. Qué mejor compañera de viaje para el desarrollo tecnológico que tener a la Agencia estatal de Inteligencia Artificial a menos kilómetros de distancia. Sobre la decisión de traer una agencia gallega a Ourense y optar por llevar una estatal a A Coruña, el rector de la UVigo dice que “en parte una de las fortalezas que tenía la precandidatura de Ourense era esa, porque entendíamos que era un elemento a tener en cuenta. Pero había muchísimos elementos de juicio, a tener en cuenta. A mí me gustaría que Ourense fuera la elegida, pero una vez que no lo fuimos mandamos nuestro máximo apoyo a A Coruña y tenemos que seguir trabajando para que dentro de esa descentralización estatal y también autonómica se posicione Ourense como precandidatura o candidatura atractiva”.