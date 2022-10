Ualabí es una raza de marsupial pequeño cuyas crías nacen en un estado casi embrionario, porque solo están 33 días en el útero materno. Tras el parto pasan al marsupio, una bolsa en la que continúa su desarrollo unos 200 días más. ‘Ualabí’ es también el nombre del centro de maternidad de la matrona Mercedes Tejedor Gómez (Zamora, 1993).

Ubicado en la Plaza de Santa Eufemia y en funcionamiento desde este pasado verano, es la primera clínica de la maternidad, dirigida por una matrona, que abre en Ourense para ofrecer un acompañamiento personalizado e integral a las mujeres a lo largo de todo el proceso de gestación, así como también en los momentos previos y posteriores, desde la consulta preconcepcional hasta el posparto.

"Adquirir formación para dar a luz empodera a los mujeres"

Matrona desde el año 2018 –inició su residencia en Ourense en 2016–, Mercedes Tejedor tiene experiencia en esta especialidad de la enfermería –estudió la carrera entre 2011 y 2015– tanto en atención primaria como en el paritorio. Los profesionales de la maternidad constatan que “cada vez se demanda por parte de las embarazadas más formación actualizada, conocer qué está recomendado y qué no, con el objetivo de llegar informadas al día del parto, saber a qué se pueden exponer y cómo gestionarlo. Adquirir formación para dar a luz empodera a los mujeres”.

Mercedes Tejedor se encarga en ‘Ualabí’ de la resolución de dudas en la consulta preconcepcional, aporta nociones sobre cuidados y tipos de nutrición y realiza “un seguimiento longitudinal” en el embarazo, además de preparar al parto –en grupos superreducidos, propiciando la posibilidad de que participen las parejas–, realizar revisiones después de dar a luz y asesorar sobre la lactancia, sesiones en las que lo “ideal” es que también esté presente la pareja.

“En los primeros momentos tras dar a luz los padres primerizos pueden verse desbordados"

El centro cuenta con un ecógrafo 5D, que permite visualizar imágenes “emocionales” y resolver a la vez dudas sobre el parto con la especialista, y ofrece servicios como la aplicación de técnicas para intentar que los bebés que se encuentran en posición podálica puedan voltearse para facilitar el momento del nacimiento. Además, la matrona también acude a domicilio, para dar apoyo a la lactancia y para la revisión posparto. “En los primeros momentos tras dar a luz los padres primerizos pueden verse desbordados por la situación”, señala esta sanitaria.

"Amamantar es como dar un menú del día, con verduras, proteína y postre; la parte calórica va al final y, si no se termina la toma, no se engorda. Por eso es tan importante la formación previa"

Uno de los grandes retos después de dar a luz es elegir el tipo de lactancia y conseguir mantenerla, en el caso de que se opte por la nutrición materna. “El dolor por grietas, que suele venir derivado de un mal agarre, es problemático. Por eso es tan importante la formación previa y la intervención en las primeras 24-72 horas, para poder corregir el agarre y la succión cuando es necesario”.

En ocasiones, las dudas se acrecientan por la creencia de que el bebé no está ganando peso. “Puede que las tomas no estén siendo adecuadas o el bebé tenga anquiloglosia –el frenillo–. Amamantar es como dar un menú del día, con verduras, proteína y postre; la parte calórica va al final y, si no se termina la toma, no se engorda”, explica la experta. “Por eso es tan importante la formación previa”, insiste.

La lactancia materna, mucho más beneficiosa

Entre la alternativa de lactancia artificial, mixta o materna, la especialista recuerda que esta última es mucho más beneficiosa. “Disminuye el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedad celíaca del bebé, previene las caries y se adapta a las necesidades inmunológicas, al transmitir los anticuerpos específicos. Para las madres reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario así como la hemorragia posparto. Además, previene la depresión posparto, que es frecuente, en torno a un 15% de los casos. Y desde el punto de vista económico supone un ahorro, porque siempre hay alimento disponible y preparado”.

Tejedor emprende con este proyecto en solitario, por ahora, aunque su filosofía es la del trabajo multidisciplinar –y por eso deriva casos a otros profesionales cuando considera que es lo mejor para la gestante–, y en el futuro le gustaría contar en la clínica con distintos perfiles profesionales, con más matronas, fisioterapeutas, pediatras o psicólogas.

“Emprender da vértigo pero me hace mucha ilusión porque este es mi sueño. Llevo años dando vueltas en la cabeza al proyecto y en 2021 me decidí”.

"Se peca mucho de considerar a la mujer embarazada como si estuviera enferma, cuando no es así"

Entre las recomendaciones que Mercedes –y, en general, las matronas– dan a las embarazadas es que la actividad física es una práctica fundamental del proceso. “Se peca mucho de considerar a la mujer embarazada como si estuviera enferma, cuando no es así. Salvo aquellas que tienen alguna patología, las gestantes son personas sanas, así que si para cualquiera el ejercicio aporta beneficios, incluso más para las embarazadas. Disminuye el riesgo de partos instrumentales, mejora la función placentaria, lo que reduce la tasa de diabetes, y las mujeres se encuentran mucho más ágiles”, detalla la especialista.

Con preparación e información, con controles y vida sana se contrarrestan riesgos de gestaciones a partir de cierta edad –la natalidad cae y la media de edad de las madres primerizas aumenta–, como la hipertensión, la obesidad o la diabetes.