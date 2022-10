El Ecobarrio, olvidado: un proyecto estrella de 20 millones con solo el 3% ejecutado

Ser la sede europea de la geotermia. Generar calefacción y agua caliente para 31 edificios públicos y 18 viviendas privadas. Crear más de 300 puestos de trabajo. Esas eran las promesas que el gobierno gallego presentó a Ourense en el año 2018, con la colaboración de la Diputación y el Concello, bajo el proyecto estrella de eficiencia energética que se desarrollaría en la ciudad y que estaría listo en 2020, después de una inversión de 20 millones.

Después de cuatro años, y con el horizonte de 2023 en la misma tendencia, no hay prácticamente nada ejecutado del Ecobarrio de A Ponte. La única actuación que se realizó es la oficina del Ecobarrio, situada en Xesús Pousa, que después de una inversión de 500.000 euros, está cerrada desde 2019. De aquel macroproyecto que sería ejemplo de la lucha contra el cambio climático hace cinco años, queda solo el recuerdo de su presentación y una persiana bajada. Y es que, además, las previsiones para el futuro no son nada halagüeñas, porque el gobierno gallego presupuesta 100.000 euros para 2023. Una partida diminuta e ínfima en relación al proyecto y la menor estipulada en los presupuestos desde su presentación.

Al año siguiente de anunciar el Ecobarrio, la Xunta guardó 75.000 euros en los presupuestos de 2019, en 2020 fueron 141.000, en 2021, 275.000 y en 2022 un total de 175.000. Ahora de aquel proyecto que sería “referencia a nivel internacional”, como dijo Miguel Arias Cañete, comisario europeo popular por el clima, en la presentación, solo quedan las migajas. Ni aprovechamiento de energías renovables como la geotermia, ni explotación de los recursos naturales en favor del clima, ni tampoco previsiones ni a corto ni a largo plazo.

El proyecto estaba recogido en las Directrices Energéticas de Galicia y pretendía financiar con cargo a recursos europeos y estatales, con vinculación al fomento de la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. La previsión es que mejorará un 20% la eficiencia energética por aprovechar los recursos naturales renovables y reducir la emisión de gases invernadero en un 30%, en donde precisamente, los niveles de la calidad de aire superan los umbrales indicados por la Organización Mundial de la Salud en más de 20 días al año.

La diputada por Ourense del BNG, Noa Presas, dice sobre la situación del proyecto que “foi un titular botafumeiro do PP co que levan enganando Ourense desde 2018. Pasados catro anos, non hai investimento, as contías nos orzamentos da Xunta son pírricas e non se executan e iso malia prometer a data límite no 2020 non hai sequera unha oficina aberta. Ano a ano fan maquillaxe orzamentaria, porque despois modifican os orzamentos para redireccionar as partidas do ecobarrio a outras”.

Por su parte, desde el PSdeG, la diputada por Ourense en el Parlamento gallego, Carmen Dacosta explica que “su partida es testimonial y reírse de los ciudadanos, un proyecto del PP presentado por la plana mayor del PP y que iba a generar tantos empleos y otro año que solamente se fija en los presupuestos para que piensen que no se olvidan de él. Es un engaño a todos los ciudadanos de Ourense, porque la oficina sigue cerrada y no hay nada que prevea que harán algo”.

¿Una sede termal?

En la memoria de los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año 2023 se escribe una frase que narra los siguiente: “Con la finalidad de afondar na posta en valor turístico do termalismo, no 2023, entrará en funcionamento a nova área termal de la Xunta de Galicia en la ciudad de Ourense”. Sobre este aspecto, no hay una partida específica en los presupuestos gallegos de 2023 y la diputada por Ourense del BNG, Noa Presas, comenta que “é unha tomadura de pelo, con orzamento cero, dunha área e unha sede termal para Ourense, cando foi e é, o PP no concello e na Xunta, o responsable de que Ourense estivese co termalismo paralizado dous anos e aínda sen recuperarse plenamente”.

Por su parte, la socialista ourensana Carmen Dacosta, arguyó que “el termalismo tenía que ser un motor fundamental para Ourense y más con la llegada del AVE, pero n lo es. Rueda puso un palo en las ruedas al termalismo ourensano al apobar la ley de aprovechamientos termales que perjudicaba a Ourense y eso provocó que durante muchos meses las termas públicas ourensanas estuvieran cerradas. Esa ley no fue consensuada con los concellos y menos con el de Ourense, donde el PP tenía las competencias de termalismo. Lo normal hubiera sido consensuarla con la primera potencia termal de Galicia”.

Y finaliza diciendo que “los presupuestos de 2023 nos vienen a decir que para la Xunta y para Rueda, Ourense cada vez existe menos, tenía la oportunidad de cambiarlo con sus primeros presupuestos pero son totalmente anodinos, ineficaces y carentes de ambición. Estos presupuestos son una fotocopia e imagen a semejanza que su presidente”.

Otras reacciones

El regidor ourensano y diputado provincial, Gonzalo Pérez Jácome, señala que “es un día triste porque Ourense es la cenicienta de Galicia y de España, tanto para la Xunta como para el Gobierno, y un año más va a seguir siéndolo porque los nuevos presupuestos de la Xunta condenan a Ourense a seguir en la cola en casi todos los parámetros y en donde no se ve discriminación positiva para la ciudad que más lo necesita que es Ourense”.

Y añade que “en los últimas décadas nos han arruinado desviando inversiones para otras zonas y ahora nos condenan a no recuperar, porque no se hace esa discriminación positiva y se sigue apostando en los nuevos presupuestos por el eje atlántico y Santiago, que se llevan gran parte del pastel. Tenemos que levantarnos en urnas, para dar un correctivo a los gobiernos que nos discriminan, tenemos que darles la espalda”.