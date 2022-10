Jácome se da un baño termal (y de selfis) en la reapertura de A Chavasqueira y O Muíño

Las termas públicas y de uso gratuito de A Chavasqueira y Muíño da Veiga reabrieron ayer oficialmente, después de 31 meses cerradas al público, en un acto capitaneado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien no dudó en darse el correspondiente chapuzón termal en las pozas do Muíño y un segundo baño de selfis con los bañistas, a petición, bueno es decirlo, de los propios turistas.

“No vengo a hacer una perfomance”, aclaró el regidor. “A todos se les llena la boca hablando de termalismo, pero el único político que viene aquí varias veces por semana es un servidor”

De hecho, ya el primer día de apertura había en el recinto de O Muíño turistas procedentes de otros puntos de España, desde Valladolid a tierras gaditanas que, precisamente se habían parado en la ciudad, tras tener noticia de la reapertura de estos espacios gratuitos, cerrados en el caso de A Chavasqueira y Muíño da Veiga desde marzo de 2020.

La novedad ahora es que el horario es ininterrumpido de 10 a 20 horas, con aforo en las cuatro pozas de O Muíño para 150 personas simultáneamente, y un tiempo de inmersión permitido en el recinto de 90 minutos, frente a las restricciones de máximo 30 minutos que se impusieron inicialmente.

Hecho su alegato de precampaña contra el resto de la corporación, Jácome señaló que con la reapertura de estas dos instalaciones públicas, quedan en funcionamiento las zonas termales y gratuitas de la margen derecha del Miño, las de Outariz, A Chavasqueira y Muíño da Veiga, y que acaban de licitar las obras de reforma de la piscina termal de As Burgas, que espera que estén adjudicadas en el plazo de un mes, y que estén ejecutadas en el plazo de un año aproximadamente.

El alcalde de Ourense aprovechó su visita a las pozas do Muíño para lamentar la ubicación de las termas al lado del río lo que conlleva que queden cubiertas por el río “e inoperativas durante tres meses”. Señaló que es una “herencia de Cabezas”, pero hacer otras en una cota más alta es complejo por lo que se limita a sacar rentabilidad a lo que ya hay. También lamentó que “llevamos un año esperando a que el Estado ejecute la orden de derribo del centro de interpretación de parque naturales”, un centro fallido, cuyo terreno podía utilizarse “para otro balneario o un nuevo parking. En cuanto a las termas privatizadas de A Chavasqueira, calcinadas en abril de 2019, espera recibir el proyecto en el plazo de un mes.

Marcos y José “Esto es una maravilla y además gratis; en otro lugar costaría un dineral”

Marcos y José llegaron hasta Ourense desde su Cádiz natal en autocaravana. Ayer eran dos de los primeros usuarios de las reabiertas termas de Muíño da Veiga. “Leímos que había una reapertura de termas en Ourense y decidimos parar”, señalaron. “Esto es una maravilla y además gratis: en cualquier otro sitio valdría un dineral disfrutar de unas instalaciones como estas”, señalaban desde el interior de una de las pozas que alternan temperaturas de los 38 a los 40 grados”. Llegaron con sus familias, y ambos coinciden en que “volveremos a Ourense y a sus termas, seguro. Ayer paramos en O Carballiño a comer pulpo y nos gustó tanto que hoy vamos a pedirlo de nuevo en la ciudad. En nuestra tierra se vive muy bien, pero esto de ustedes es también precioso”.

Nadia: “No valoran lo que tienen; estas aguas me curaron lo que la medicina no supo curar”

“Ya las echábamos de menos”, exclamaban ayer Ana y Nadia, dos habituales de las termas gratuitas del Muíño da Veiga, por sus propiedades para la salud. “Durante estos dos años y medio teníamos que ir a las de pago, pero estas aguas de Muíño da Veiga tienen propiedades curativas”, explica Nadia. Esta marroquí residente en Ourense, afirma que “ustedes no valoran lo que tienen. Estas termas son especiales. Tengo una enfermedad autoinmune y todos los médicos, algunos de otros países de Europa, no me funcionaron. Ya antes del cierre de las termas me hacía mis baños en O Muíño y no necesité pastilla. Estas aguas curaron lo que los médicos no supieron curar”, señalaba Nadia, feliz por la reapertura de unas termas “que ustedes deberían potenciar”.