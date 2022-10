La candidatura gallega por ser sede de la Agencia estatal de Inteligencia Artificial está más dividida. Si A Coruña y Santiago parecía que entablaban un principio de acuerdo por hacer una candidatura conjunta, las últimas noticias visibilizan un desacuerdo entre ambas ciudades. Ourense es otra opción y su tejido social, económico, productivo y educativo, además del político, clama porque la Xunta se decida por esta. Ayer, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, señaló que “escuchando al alcalde de Santiago estos días, esperaba que llegasen a un acuerdo para una candidatura conjunta, pero parece ser que al final no fueron capaces. Albergo esperanzas de que se pongan de acuerdo, pero la Xunta de Galicia hará lo que dicen las bases de la convocatoria, que es una priorización y lo haremos a través del organismo que está constituido para eso”.

Y añadió que “yo lamento muchísimo que los representantes municipales no sean capaces de ponerse de acuerdo, que no haya una cierta generosidad entre ellos, para darse cuenta que yendo conjuntamente tienen más opciones. No depende de la Xunta depende de ellos. Hay dos alcaldes del mismo partido que no se ponen de acuerdo. Todo el mundo mira a la Xunta, pero la Xunta hará una priorización y lamento tener que hacerla”.