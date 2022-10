El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, es una de las regiones con mayor detección de cáncer, junto a Zamora, de toda España y fuentes sanitarias del hospital ourensano señalan que el cáncer de mama afecta anualmente a unas 200 personas de media.

En lo que va de año 604 pacientes, en su mayoría mujeres (pero también hombres) accedieron a la vía rápida de cáncer de mama, que permite agilizar la primera consulta en caso de sospecha por parte de su médico de cabecera y otros especialistas, en un máximo de dos días. Este proceso “eleva las posibilidades detección y de curación en un 90% y muchos pacientes pueden recibir su tratamiento y consultas directamente, tanto en Verín como en O Barco, evitando desplazamientos”.

Los profesionales sanitarios y responsables de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense convocaron a todos aquellos voluntarios e interesados a las puertas del hospital ourensano para visibilizar una patología que afecta en su gran mayoría a la población femenina pero también a hombres. Bajo el lema, “Pechando filas con el paciente”, comentaron que “el trabajo en equipo es clave, es por ello que los profesionales directamente implicados en su diagnóstico enviamos un mensaje de esperanza y tranquilidad a las mujeres que afrontan este proceso asistencial”.

Y añaden que “las mejoras de los resultados del cáncer de mama son imparables, pero se precisa poner el acento en la prevención, en los hábitos saludables y por supuestos participando en la campaña de detección precoz cuando se convoca, ya que una mamografía de control sigue siendo el método más eficaz de detección”.

Desde el CHUO recuerdan que tienen múltiples líneas de investigación abiertas, entre las que destaca la participación en un proyecto internacional para mejorar la calidad de la vida y profundizar en el seguimiento de los pacientes recuperados de cáncer, mediante el empleo de la inteligencia artificial con un reloj inteligente que recoge datos y una aplicación que los almacena. Así los profesionales están al día de todos los parámetros de los pacientes recuperados.

Desde la asociación

“El rosa es más que un color”. Ese fue el lema de la Asociación Española contra el cáncer para visibilizar la patología concreta que afecta a las mamas. La asociación salió a la calle, a pesar del vendaval y la lluvia, para visibilizar, sensibilizar y concienciar sobre la patología y también realizó campañas de difusión con influencers de la provincia en redes sociales, con empresas ourensana y con la empresa concesionaria de autobuses urbanos de Ourense con cartelería en su interior. No solo tuvo presencia en la ciudad, sino que también salieron a la calle en O Barco, A Rúa, Petín, Verín, Xinzo y Ribadavia para abarcar los máximos puntos posibles y llegar con el lazo rosa a toda la ciudadanía. La entidad también pone a disposición de los interesados la venta de la camiseta solidaria con la que “se quiere involucrar a la sociedad en una campaña que visibiliza el gran impacto social, laboral y emocional que provoca el cáncer de mama, así como las desigualdades que agrava esta enfermedad, porque no todas son iguales frente al cáncer de mama”.

Futbolistas por un día: “Buscamos meterle un gol al cáncer de mama”

El EFF Rosalía y un grupo de mujeres de todos los ámbitos de la sociedad se enfrentaron en un partido con un fin solidario, conseguir fondos económicos para la investigación del cáncer de mama. Una de las futbolistas por un día fue Rosario Cruz que dice que “participo porque el cáncer me toca muy cerca, me tocó vivirlo y sé lo que es.Y con este partido, que es una actividad muy bonita, podemos recaudar fondos para seguir investigando y luchando contra el cáncer, no solo el cáncer de mama, si no contra todos”. Y añade que “es poner nuestro granito de arena con este partido que ya lo jugamos hace tres años y ahora tras la pandemia lo recuperamos. Pero ninguna pandemia nos va a frenar. El rosa no es solo un color y vamos a meterle ese gol al cáncer de mama”. Otra de las jugadores del equipo que se enfrentó al EFF Rosalía fue Erika Conde que dice que “el fútbol es una excusa para visibilizar al deporte femenino y recaudar esos fondos que son tan necesarios en la investigación contra el cáncer de mama, que afecta sobre todo a la población femenina y también a un 1% de hombres que se ven afectados, y también sirve para visibilizar la enfermedad junto a otros tipos de cáncer”.