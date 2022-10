Los incendios y el cambio climático reducen a menos del 50% la producción de castaña y miel

Sequía, altas temperaturas y la ola incendiaria de este verano son los principales culpables de que los productos de otoño escaseen de cara a su temporada alta de distribución. En esta época las castañas, la miel o las setas silvestres viven su momento de mayor efervescencia económica, pero este año los productores destacan la poca oferta provincial. En algunos de estos casos la producción se redujo en “más del 50%” y señalan al “fuego y el cambio climático, de un año especialmente caluroso”.

La despensa rural se resiente para abastecer la demanda y ya son muchos los que piensan en importar o comprar producto nacional para satisfacer la demanda o hacerlo en otras partes de Europa.

Castañas: pocas y no buenas

Juan Fernández, de Castañas Rafael S.L. (O Barco), comenta que los factores que han incidido en que la producción caiga a menos del 50% son “la sequía, la avispa asiática y luego los incendios de este año en zonas ricas en castaña como son Valdeorras. Estamos hablando que no llegaremos al 50% en términos generales y que en muchas zonas la producción será cero o no llegará al 30%”. Es su sensación y también la de otros productores que esperaban una campaña con escasa producción.

Menos producto, misma demanda y aumento del precio. Es la consecuencia del flujo económico de un producto, pero Juan arguye que “el precio tampoco subirá mucho porque la calidad de esta primera castaña que estamos viendo no es excesivamente buena, por lo que el precio que hay, de momento, no subirá mucho”.

Por el momento se mantienen a 3 o 3,5 euros/kilo y añada que “el sector tiene, en algunos casos, stock de otros años, pero en muchos de los casos se hace imposible mantener ese producto conservado, porque los costes de la luz se han disparado e igual que la energía, por lo que mantener el producto de un año para otro se ha convertido en una quimera. Mantener las castañas no llega para cubrir esos gastos”.

A escasos días de unas de las fiestas señaladas por los ourensanos, los magostos, los productores de castañas no están satisfechos con la cosecha de este año y apuntan que “los que no tengan castañas o tengan pocas, se verán obligados a adquirirlas para satisfacer la demanda que vendrá. O eso, o no comprarlas, pero es lo que hay, esta temporada fue así y fueron un cúmulo de circunstancias que llevaron a esto”.

"El envase de miel que antes tenía un precio, ahora es casi el doble o el doble en algunos casos"

Miel: de calidad

Xosé Torrés es el presidente de la Asociación Gallega de Apicultura y comenta que “la producción quedó, en líneas generales, a la mitad, principalmente por los fuegos, la sequía y las altas temperaturas. Esto condiciona la flora y si las abejas no tienen flor no tienen como fabricar su néctar”. Y añade que “tuvimos una primavera seca y con pocas lluvias y las flores tardaron en salir, cuando lo hicieron empezaron los incendios y provocaron una destrucción muy grande”.

En relación a esto comenta que “la agilidad y conocimiento de muchos apicultores hizo que no perdieran la explotación, pero sí que hubo algunos que con los incendios quedaron sin nada”. El precio del miel subirá entre un 20 y un 30% según estipula ya que “todo subió por la inflación y los costes de producción también subieron. El envase que antes tenía un precio, ahora es casi el doble o el doble en algunos casos, así que tendremos poca producción y de un mayor precio, entre uno y tres euros más. Pero hay que decir que la miel ourensana es una miel de paisaje y de naturaleza, por lo que es una miel de muy buena calidad”.

Setas: con tiempo de mejora

Alejandro Mínguez, micólogo experto, comenta que “los incendios y la sequía son los grandes enemigos de las setas, porque necesitan una humedad alta, una temperatura suave y lluvia suave. Como estamos teniendo estos días en Ourense. Porque si no, con tanto calor como en verano o con tanto frío, desaparecen”.

El experto ourensano añade que “el cambio climático lo llevamos notando muchos años y vemos picos elevados, o temporadas muy buenas y muy malas. En las zonas donde se produjeron los incendios no va a salir nada. Pero para todo lo que pasó, hay más setas de las que esperábamos”.

Poco producto en este inicio de temporada en las setas silvestres, ya que hay un ínfimo porcentaje de explotaciones de setas en la provincia, y las que hay se pagan entre 20 y 30 euros el kilo. Mínguez alega que “en la micología, es importante la formación y la precaución, ya que hay setas que son mortales, por eso es importante concienciar sobre la información y la precaución”.