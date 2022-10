8.000 euros. Esa es la cantidad que dispuso la Diputación de Ourense, para que el Concello de Ourense tenga tiempo suficiente para licitar nueve obras que suman más de 9 millones de euros. Este plan de cooperación fue aprobado en el pasado pleno del mes de septiembre y ahora el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, acusa al PSOE ourensano de “boicotear” obras en la ciudad “al presentar alegaciones” a dicho plan. El regidor señala que “estamos impresionados y alucinados al ser conocedores de que los 9 diputados del PSOE, encabezados por Villarino, que es además portavoz del Concello, hicieron una serie de alegaciones para frenar y boicotear el programa especial de obras en la ciudad, entre las que se incluyen la reforma del Jardín del Posío, la remodelación de Parque infantiles o el arreglo de numerosas calles”, comentó el regidor. Y finalizó diciendo que “lo hacen para que no se haga nada en la ciudad, aunque no tienen ningún recorrido y se agarran a un clavo ardiendo, porque no tienen visos de prosperar.”.