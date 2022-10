El turismo abarrota Ourense este otoño y copa ya plazas para Halloween

El turismo local se desestacionaliza y por primera vez, además del éxito de visitantes registrados durante los meses de verano, estos días Ourense es un hervidero de excursiones y grupos de viajeros que han hecho del mes de octubre un nuevo agosto, según los profesionales del sector, y que está beneficiando a ocupación hotelera, restaurantes y cafeterías y comercio local.

“Estamos trabajando mucho y no todo es turismo AVE; la gente está viajando este año, especialmente los pensionistas, como si no hubiera un mañana” ,explica Eduardo del Río Surribas, guía turístico.

Reconoce que “Galicia siempre mueve gente, en especial las fiestas del marisco, pero estos días están coincidiendo ante un mismo punto hasta tres grupos con guía, y en estos días hubo mucho movimiento, al ser el final de la fiesta del marisco. Los autobuses que venían de regreso de otras provincias españolas pararon en la ciudad y concertaron estas visitas”, explica.

La hostelería, en especial el entorno de tapeo de la zona de vinos, donde se ven mesas completas de turistas en las terrazas a mediodía, gracias también a esa bonanza climática, y el comercio se benefician de esta desestacionalización. Según Eduardo del Río, “lo que más le gusta y sorprende al visitante es la catedral; no se imaginan al verla por fuera lo bonita que es en su interior”.

Intrusismo profesional

Lo que sí preocupa al sector de guías oficiales de Ourense es el intrusismo. “Pasa sobre todo con las personas que llegan desde el AVE; les ofrecen free tours que luego no son gratuitos, pues pagas la voluntad, pero ese dinero no se declara, como hacemos nosotros y no ofrecen recorridos completos, con la entrada a la catedral incluida, en el precio”, explica Eduardo del Río.

Además, y como advertencia, “nosotros tenemos cupos pequeños, pensamos que de otro modo no hay calidad ni trato personal y esas personas que van por libre llevan a veces hasta 75 personas; imaginen lo que recaudan y no declaran”, lamenta, por lo que invita a conocer Ourense en recorridos más completos: los que ofrecen los guías oficiales.

Una ocupación hotelera "de miedo" en Halloween

Los hoteles consultados también se muestran “sorprendidos” por el éxito. “No sabemos qué está pasando con Ourense estas semanas de octubre, pero hemos tenido días que no quedaron plazas libres”, explican en el Hotel Princess.

En los hoteles destacan también que la mayoría de personas que mueven el turismo estos días en la ciudad son excursiones de jubilados que recorren provincias españolas.

La mayoría de los hoteles, además, ya está recogiendo reservas para otro tipo de público, el que está agotando ya las plazas para disfrutar el último fin de semana de octubre del programa de Halloween en la ciudad.