Primer taxi Tesla en Ourense 100% eléctrico: "Hago 450 kilómetros con 2 euros, y no contamino"

La continua subida de los carburantes con especial incidencia en sectores en los que el combustible es su materia prima imprescindible, como el de taxi, está suponiendo una continua transformación de la flota de este servicio público en la ciudad, en donde el 40 por ciento de los vehículos de este servicio público en la ciudad –106 en total– son ya híbridos, y se han incorporado además el primer taxi Tesla de la factoría del magnate Elon Musk, un ordenador andante y cero contaminante.

“Es el primer taxi totalmente eléctrico de la ciudad y además al ser un Tesla, la verdad son muchos particulares que vienen a preguntarme para saber, si merece la pena, adquirirlo, pues saben que nosotros hacemos kilómetros y sabemos los posibles fallos; y sí les, digo que una satisfacción en cuanto al gasto y también saber que tú coche contamina cero” explica José Antonio Gómez taxista y propietario del primer taxi totalmente eléctrico y además el mítico Tesla.

El software permite incluso conducción autónoma; podría ir de aquí a Vigo durmiendo y que él coche te lleve, pero no se puede activar porque está prohibida en Europa”

“Es cierto que a la gente le llama la atención. El software es increíble, tiene incluso el sistema para la conducción autónoma, podría ir de aquí a Vigo durmiendo y que él coche te lleve, pero no se puede activar porque está prohibida en Europa” , indica José Antonio.

"Aquí no hay cambios de aceite"

Como curiosidad “aquí no hay cambios de aceite, humos ni apenas averías, y hay n equipo especializado de la firma que se mueve por Galicia, cuando hay algún problema, que no es habitual” indica el taxista. “Además, si cargas batería en casa, son 1,5 o 2 euros para 450 kilómetros de autonomía” .

Por su parte Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociaciación provincial de Taxis de Ourense, afirma que la subida de los carburantes ha sido un varapalo para todos los sectores y, en especial, para el de la automoción, “ pero hay ya muchas opciones, desde híbridos a hibridos enchufables, eléctricos puros, microhíbridos, y cada profesional puede adaptarse a los kilómetros que sabe que suele realizar” indica. De hecho hay ya varios taxistas planteándose el paso al taxi 100% eléctrico.

Pasar de 600 euros de gasolina a 100

José Antonio Gómez es el mejor embajador de Elon Musk en As Burgas. Tras 18 años ejerciendo como profesional del taxi, la compra del primer Tesla Model 3 Long range –de batería grande– y cien por cien eléctrico, so le ha traído ventajas. Dejando a un lado la inversión que en este modelo rondaría los 60 000 euros – “a mi me ha salido por algo menos cuando lo adquirí”– afirma, ha conseguido salir a hacer sus servicios a Portugal, Pontevedra y otras ciudades, “desde 1,5 o 2 euros si cargas en casa, a unos 20 euros si se carga fuera, para una autonomía de 450 kilómetros que tienen el coche”, explica.

Eso le supone además de “la tranquilidad de no contaminar la ciudad en la que vivo”, pasar de una factura de combustible de más de 600 euros al mes, unos 100 euros en la actualidad.

“El problema en Ourense es que no hay todavía las suficientes zonas de carga, que se potenciar espero, cuando aumenten la flota de vehículos eléctricos. En puntos de carga nos gana Portugal que tienen una red más amplia”.

Francisco Javier Álvarez reconoce que “hay ya alguna ayuda específicas para adquirir este tipo de vehículos para el sector del taxi, pero deberían sumarse todas las administraciones, pues además del bajo consumo, sería un servicio público cero contaminante en las ciudades”.

“Llevamos más de 5 años sin subir tarifas pese al precio de la gasolina”

El presidente de la Asociación Provincial de Taxis de Ourense, pone como ejemplo de contención de los precios en el sector que representa, que “llevamos unos cinco o seis años sin subir las tarifas del taxi en la ciudad, pese a que tenemos derecho a aplicar al menos el IPC anual, pero por COVID y otras cuestiones no la hemos aplicado”.

El año próximo, no obstante “no habrá más remedio, son muchos gastos, solo el seguro de un taxi supera los 1.000 euros, así que pedimos la subida IPC para enero del año que viene, aunque será solo del 4%, inferior a lo que ha subido en realidad el IPC”.

Advierte de que “las tarifas son más o menos iguales a las del resto de Galicia, cambia el que tiene el kilómetro más barato y luego otros conceptos un poco más caro. Pero es similar”. Por otro lado el sector si ha tenido un gran aliado desde finales de año “que es el AVE. Si antes había en la estación cinco o seis taxis, ahora en hora punta de llegada del tren, puede haber quince o más. Hay que resaltar lo bueno también”.

Los taxistas de la ciudad se suman a la app nacional “pidetaxi”

Los taxistas de Ourense se han sumado además recientemente a una app nacional que se puede descargar en el móvil . Se trata de “Pidetaxi” es un proyecto 100% local puesto en marcha por la Asociación de Radio Taxi de España e incluye la mayor flota de taxis de España con más de 18.000 vehículos a tu disposición en más de 100 localidades. “A veces nuestra centralita de radio taxi en Ourense se saturan todas las línenas cuando llega un tren por ejemplo, y este sistema es inmediato y funciona estupendamente” indica el presidente de los taxistas de Ourense.