La innovación llega al turismo: ‘scape room’ en plena naturaleza y rutas gamificadas

Un ‘scape room’ en plena Ribeira Sacra dirigido desde una aplicación móvil es el proyecto que resultó ganador del Hackathon - Laboratorio de Ideas e Innovación que organizaron la Diputación y el Concello de Ourense en colaboración con la Universidad de Vigo para dinamizar y fortalecer los lazos de unión entre Galicia y el Norte de Portugal a través de propuestas encaminadas a promover un turismo sostenible.

La idea ganadora, Rutas Máxicas, fue desarrollada por un equipo de tres personas de A Guarda (Pontevedra) y consiste en una aplicación para viajeros que buscan vivir su propia aventura. La app está pensada para proponer rutas que combinan naturaleza, patrimonio e historia a través de un juego. La primera posición les otorga un premio dotado con 2.000 euros.

Este laboratorio, integrado en el proyecto europeo Emprende Makers, nació con el propósito de incentivar la creatividad y reunir a varios equipos para desarrollar ideas dirigidas a mejorar el posicionamiento de esta región transfronteriza como destino turístico sostenible.

Se sumaron al reto 14 grupos con 55 participantes de Galicia y Portugal. La Escola Superior Enxeñaría Informática del campus de Ourense acogió la fase final del certamen, y este sábado, tras un proceso de mentorización, los cuatro equipos finalistas defendieron ante el jurado sus propuestas.

La convocatoria pedía proyectos centrados en uno o varios de los elementos diferenciadores de este territorio conformado por Galicia y el Norte de Portugal que se pudiesen usar como palanca para aumentar la afluencia de visitantes y atraer turismo de calidad. Las aguas termales, las denominaciones de origen, el entroido, la Serra do Courel, la Ribeira Sacra, los Pasadizos del Paiva, o la región del Alto Douro, son algunos de los ejemplos que se plantearon como punto de partida.

El coordinador del Hackathon, Juan Rivas, destacó la amplia variedad de perfiles que se presentaron, desde consultores a especialistas en comunicación, webmaster o diseñadores de aplicaciones móviles, así como estudiantes. Como dato, quiso subrayar el hecho de que entre los 14 finalistas, 13 fueran mujeres.

Aunque la tecnología no era uno de los requisitos de este laboratorio, tres de las cuatro soluciones finalistas planteaban ideas con soporte técnico. El segundo premio, dotado con mil euros, lo ganó un equipo de cuatro participantes de Vigo, Boiro, Chantada y Ourense que no se conocían previamente. Su idea, de nombre Viaxo, es una aplicación móvil de rutas gamificadas en la reserva verde de Galicia que parte de una propuesta para conocer en profundidad la Serra do Courel. La aplicación propone retos al viajero que avanzará a través de un recorrido sugerido por la propia app que, además, proporciona guías e información. El usuario consigue puntos y desbloquea acciones que le permitirán conocer, a través de realidad aumentada y recreaciones 3D nuevas perspectivas. De hecho, la idea recurre a un territorio gravemente dañado por los incendios forestales de este verano, de manera que ante la visión de un terreno quemado, el viajero puede observar como era ese paisaje antes del fuego.

El tercer premio, dotado con 500 euros, se lo llevó el proyecto Couto Mixto, de cuatro viguesas que apuestan por un turismo de calidad desestacionalizado y alejado de las masas. La idea, basada también en una app móvil, pone en valor el territorio transfronterizo como destino cultural y natural y de gran valor histórico. La aplicación fomenta iniciativas turísticas sostenibles trasladando al viajero a rutas menos conocidas.

Por último, el proyecto Vinoalamente de tres ourensanas obtiene 200 euros por una propuesta que no precisa tecnología y que sugiere maridar el ‘mindfulness’ con una cata de vino.