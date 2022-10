El cerco vecinal logra 15 decretos de cierre de pubs en el casco viejo, el último por ruidos

La presión vecinal, acompañada de continuas denuncias, siempre documentadas en base a pruebas y argumentación legal, que ha ido presentado ante el Concello la Asociación Vecinal O Cimborrio del casco viejo de Ourense desde su creación, contra la “lacra” que supone el ruido nocturno para la convivencia, dada la concentración de locales nocturnos que incumplen o trabajan sin licencia de pubs, se ha saldado con un nuevo expediente de cierre, que hace ya el número 15, por una problemática de ruidos, que provoca el éxodo de familias, incapaces de vivir “en ese ambiente tóxico que genera parte de la hostelería en el barrio”, afirma O Cimborrio.

El último decreto del Concello, es de suspensión cautelar dictado contra el pub Guama, en la Plaza del Corregidor, uno de los puntos neurálgicos de la marcha nocturna, en virtud de una denuncia que dio lugar a este expediente, y que cursada ya el pasado año, por ruidos que se producen en el interior y exterior del local hasta altas horas de la madrugada. Una inspección posterior, dictamino que este limitador no había funcionado durante al menos 5 años.

De hecho, según consta en el informe acústico emitido por el Concello como resultado de la inspección realizada el 12 de noviembre de 2021 en el mencionado pub, comprobaron “que el limitador no está instalado en el equipo de sonido. No funciona”. Al descargar los datos corroboraron que había una reprogramación realizada el 8 de junio de 2007 y que “a partir del 20 de octubre de 2016 y hasta el 8 del noviembre de 2021, el limitador no muestra registro de haber estado en funcionamiento”. Esto implica que el pub funcionó “sin el limitador obligatorio para el desarrollo de su actividad”.

Para O Cimborrio, “el problema es que se trata de una falsa muy grave que “debería ir acompañada de una fuerte sanción. Sin embargo el decreto de suspensión cautelar fue firmado el 4 de octubre de ese año, por el concejal de Urbanismo, –en este momento el propio alcalde Gonzalo Pérez Jácome– sin embargo y el pub sigue realizando su actividad, según denuncia la denuncia O Cimborrio.

Recuerda la asociación que “el 19 de noviembre de 2019 ya se denunciaba por ruidos al pub Guama, por un excesivo olumen que hacía temblar edificios y ventanas en las calles Gravina y Corregidor. Con la reapertura tras la pandemia”.

Con la la reapertura, tras la pandemia “volvieron los problemas de ruidos con este local y pese a las reiteradas denuncias sigue abierto y ejerciendo sin limitador de potencia, algo que el vecindario presuponía y que corroboró el informe del técnico municipal de ruidos dos años después de las primeras denuncias” dice O Cimborrio.

“La orden de cierre acaban de enviarla la semana pasada (6 de noviembre) y ordena a la Policía Local comprobar la actividad del Guama y la suspensión cautelar de su actividad. Conocedores de esta orden el vecindario llamó a la policía pero el pub permaneció abierto todo el fin de semana con la música a todo volumen y las puertas abiertas”.

“Ya nadie quiere vivir en la zona histórica; echan a la gente de aquí”

O Cimborrio afirma, ante la dejadez en la adopción de medidas y de aplicación de la ley, que “el Concello se convierte en una entidad opaca, protectora de la hostelería tóxica (para el barrio y para los jóvenes) que pretende expulsar al vecindario de sus legítimas viviendas”. De hecho, según un portavoz de esta asociación vecinal, “nosotros no estamos en contra de los locales que cumplen, pero con su conducta, nadie quiere vivir en esta zona histórica; echan a la gente; las vivienda se devalúan y luego los propios hosteleros compran edificios vacíos”.