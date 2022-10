El saqueo a trozos de la locomotora de A Ponte, una pieza única de 1927

La locomotora que, desde hace décadas adorna a modo de escultura urbana A Ponte, ubicada en la plaza de la Estación, delante de la intermodal del AVE, como símbolo del origen ferroviario del barrio pontino, una pieza de enorme valor –pues data de 1927 y solo queda esta de Ourense y otra que se custodia en el Museo del Ferrocarril de Cataluña– está siendo desmantelada a trozos desde hace ya meses, con el saqueo de tubos y pieza de hierro de su estructura, en ocasiones para venderla luego como chatarra. Un vídeo, que difundieron estos días vecinos de A Ponte en su Facebook, "Barrio Ponte Canedo Ourense", y que ha indignado a los colectivos y asociaciones del barrio, que llevan años reivindicando al Concello la restauración de esta máquina para frenar su deterioro, muestra uno de los últimos saqueos. En él se ve cómo un hombre, que se dedica a la venta de chatarra, llega a plena luz del día, arranca con fuerza una tubería de hierro, y se va tranquilamente con el botín. La locomotora es ahora su “supermercado”.

“No queremos culpabilizar a esa persona, que vive en la calle, no sabemos ni si está bien, pilla el hierro donde puede y luego lo vende a un chatarrero próximo; lo que denunciamos es que el Concello y la Policía Local que tiene la sede al lado no hagan nada”, explica un vecino de la zona. “Cuando lo vimos un día, incluso cortaba por la mañana con una sierra”, indica.

Por su parte, Ana Gloria Rodríguez, secretaria de la Asociación Vía Vella, que junto con los colectivos Primeiro Andén y As Termas, llevan años mediando para que el Concello, o la institución que corresponda restauren la vieja locomotora y eviten su deterioro total por oxidación, denuncian también la pasividad de las administraciones, y evita culpar al indigente “El año pasado nos prometió el alcalde que iba a restaurar en breve la locomotora; nos dio hasta plazos, cosa que no le habíamos pedido” advierte.

“Posiblemente el hombre no esté bien, no vamos contra él; duerme en la calle, pero se sabe hasta a quién se lo vende. No hay derecho”

Pero este último vídeo del buscador de chatarra roza lo insólito. “Suele llevar un carro y carga todos los hierros que ve por la calle, incluso alguna ventana rota de algún portal”, indica uno de los residentes que ha difundido el vídeo. “Posiblemente el hombre no esté bien, no vamos contra él; duerme en la calle, pero se sabe hasta a quién se lo vende. No hay derecho”, clama la persona que divulgó el vídeo.

Reunión con el alcalde

En febrero del pasado año, representantes de las asociaciones As Termas, Vía Vella y Primeiro Andén mantuvieron una reunión con el alcalde para mostrarle su preocupación por el estado de esta máquina, situada a modo casi de glorieta en la bifurcación de la rúa Jesús Pousa, y cuyo proceso de oxidación y abandono es muy grave tras más de 20 años sin ser restaurada.

Primeiro Andén presentó incluso un presupuesto “que no llegaba a los 30.000 euros”, para hacer una primera actuación y frenar la oxidación. El alcalde dijo que la obra se haría de forma inmediata, nos envió a un montón de técnicos que opinaron sobre el tema e hicieron una especie de “catas” y ya no tuvimos más noticias, lamenta la secretaria de Vía Vella.

Según otro vecino de la zona “esta persona necesita ayuda, él vive de la chatarra y la pilla donde puede sin que nadie le diga nada. El problema es que cuando quieran restaurarla ya no hay locomotora”, ironiza. De hecho todo el cuadro de mandos de la cabina, relojes e instrumental fue desapareciendo a lo largo de los años.

La locomotora pontina es del tipo ‘Mastodonte’ , fabricada en Bélgica en 1927 por la Société Anonyme la Métallurgique Ateliers de Tubize, para el ferrocarril Central de Aragón, y encargada por la necesidad de máquinas de mayor velocidad para mejorar servicios locomotoras como esta, y se conservan la número 72, que es la de Ourense, y la 74, en el Museo del Ferrocarril de Cataluña.