El juzgado de O Carballiño ha dado carpetazo a la pieza separada de la Operación Pokémon, en la que se investigaba al exalcalde de la localidad, Argimiro Marnotes, y a dos altos cargos de Vendex. Todo ello al entender la magistrada que los delitos investigados han prescrito.

En concreto, la pieza atribuía a Marnotes, regidor municipal por el Partido Popular de la villa ourensana entre 2011 y 2015, un supuesto delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación administrativa y otro de cohecho en relación a adjudicaciones a la empresa Vendex.

La sospecha se basaba en que podría haber cometido los hechos junto con el responsable del grupo empresarial en Galicia y el delegado de la empresa en Ourense. Ahora se ha declarado extinguida la responsabilidad civil de los tres, ya que tal y como recoge el auto en tan solo dos folios, “han transcurrido más de cinco años desde la fecha en la que ocurrieron los hechos”, sin que se hayan puesto medios o practicado nuevas diligencias para indagar en la veracidad de los cargos.

“Casi diez años después vienen diciendo lo que ya sabíamos, que no hay nada. Dejaron pasar el tiempo, no es normal”, esgrime Marnotes quien dice que la situación judicial que ha atravesado “invita a una reflexión”.

"Yo lo cierto es que ya lo tenía bastante olvidado desde hace tiempo"

“Han sido casi diez años, pero yo nada más salir de aquella declaración en marzo del año 2013, en Lugo, no volví a tener noticias en absoluto de este asunto. No tuve ningún movimiento mayor al respecto, para nada, todo indicaba que para la justicia aquello no tenía nada que mirar y ahora se confirma”.

Así dice que lo que le ha producido “rabia” es que “actúen dejando pasar el tiempo y no actúen haciendo su trabajo, porque hay un auto que nos está diciendo que esto ya está prescrito desde hace mucho tiempo. La justicia lo que tenía que hacer, mínimo en la administración, es lo que hace cualquier administración con sus funcionarios, atender los plazos que tienen que cumplir”, reflexiona.

Tanto Marnotes como los otros dos implicados en esta causa tuvieron que declarar ante la jueza Pilar de Lara, que inició la macrooperación en el año 2012, y que llegó a tener más de un centenar de imputados en distintos concellos. Las piezas relativas a Ourense llegaron a la provincia hace escasos meses, y antes del archivo de la causa de O Carballiño, se cerró la del exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez.

“Es un poco frustrante ver que esto funciona, así pero yo lo cierto es que ya lo tenía bastante olvidado desde hace tiempo. Lo que pasa es que es cierto que siempre es algo que podía usar cualquier adversario político, siempre podían tirar de ello mientras no se cerrase definitivamente, pero aun así, lo que más rabia me da es que durante estos diez años ha habido mucha gente alrededor de las personas afectadas que lo pasaron mal, peor que lo que lo pasa uno mismo”, resume Marnotes que resalta el apoyo de su formación, “mi partido desde el principio sabía lo que había, confiaron plenamente en mí y nunca tuve una presión ni nada referido a actuar de una manera o de otra, con lo cual es de agradecer”.

Concluye que, “siento satisfacción, aunque ahora mismo ya me la proporcionaban otras cosas”, en referencia al club deportivo que preside desde que el año pasado renunció a su acta de edil del PP, el CD Arenteiro.