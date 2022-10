Siderometal: el músculo de la industria sale a la calle, por un salario digno

Los trabajadores del siderometal de la provincia salieron de nuevo a a calle en la tarde de ayer en su sexta jornada de huelga indefinida, para reivindicar “un convenio salarial digno” y en un contexto aún más crispado, por las acusaciones cruzadas. Así, mientras las empresas difunden el vídeo de un piquete –en el que se encontraba un líder sindical de CIG-Ourense– que entró en la empresa Revi y agredió a un vigilante privado, los sindicalistas denunciaron ayer la fuerte presencia de antidisturbios, llegados en algún caso de fuera de Galicia, que impidieron –afirman que “cargando con porras” contra los piquetes– la acción sindical durante la pasada madrugada en O Carballiño.

En un ambiente enrarecido y sin fechas para retomar la negociación del convenio, las tres centrales sindicales convocantes de la huelga (CIG, CC OO y UGT Fica) celebraban una rueda de prensa en la tarde de ayer, momentos antes de la manifestación ciudadana, para mostrar “nuestro apoyo absoluto” al responsable de CIG Industria en Ourense, Indalecio Gómez, que está siendo investigado por la Policía Nacional, en relación a esa entrada por la fuerza de la de un piquete en la empresa Revi, en Quintela, y supuestas agresiones a un vigilante privado.

Califican lo que se ha divulgado en la grabación de una cámara de la empresa a la que se dio difusión, de un simple “forcejeo”, niegan agresión al “compañero” vigilante jurado y afirman que él solo “se tiró al suelo con las manos en la cabeza” .

Afirman que, donde sí hubo “carga con porras” fue por parte de los antidisturbios desplazados ayer durante la labor informativa de los piquetes en O Carballiño al lado de la empresa Gri Tower.

Lamentan que esa agresión a un vigilante desvíe la atención de lo importante, que es ese “convenio digno” y la garantía de mejora del poder adquisitivo de los trabajadores del siderometal, 5.000 en la provincia, que están secundando la huelga en un 33% según la patronal, y un 80% según los sindicatos.

La manifestación de ayer partió pasadas las 19.30 horas del parque de San Lázaro, fue hasta la delegación de la Xunta de Galicia, continuó hacia la Subdelegación del Gobierno y remató ante las oficinas de la Confederación de Empresarios de Ourense.

La huelga se mantiene de forma indefinida al no haber todavía acercamiento entre la postura de la patronal, que ofrece un incremento salarial del 13% en los tres años de vigencia del convenio (2022, 2023 y 2024).

Por su parte, los trabajadores piden una subida total en esos tres años de 18%, con un crecimiento del 6,5% en los sueldos para sendos años 2022 y 2023 y del 5% para 2024 y una cláusula de revisión salarial, y percibir los atrasos desde el primer día de enero. Afirman que solo tuvieron una subida del 1,5% cuando el IPC había subido ya un 9,5.

El líder sindical investigado dice que “solo buscan criminalizar a los piquetes”

Indalecio Gómez, el líder de la CIG al que se investiga en relación con el vídeo por actos vandálicos y agresión a un vigilante privado de Revi, afirma que “los abogados de la CIG están estudiando este tema y no puedo hacer declaraciones sobre algo prejudicializado; pero estamos en contra de que se esté tratando de criminalizar a los piquetes”, señala. Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO expresa su apoyo a los vigilantes de seguridad agredidos durante la huelga del metal en Ourense y se personará como acusación particular en la causa contra los presuntos agresores. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) se personará como acusación particular en cuanto se abran diligencias judiciales tras las investigaciones que está llevando a cabo el Cuerpo Nacional de Policía. También la sección sindical de Gri Towers Galicia ha condenado “las agresiones” a los vigilantes de seguridad ocurridas durante la huelga. El sindicato ha asegurado que en las instalaciones del Grupo Revi, una docena de individuos abrieron el portal de la fábrica e intentaron acceder por la fuerza al recinto, mientras que los vigilantes trataron de impedirlo y cerrar el acceso. En ese momento, “uno de ellos recibió un puñetazo en la cara y otro varios empujones”, según aseguran que se puede ver en el vídeo de seguridad.

El Concello de Ourense se ofrece para mediar

También ayer, el teniente alcalde de Ourense, Armando Ojea, mantuvo un contacto en las instalaciones de la Confederación Empresarial de Ourense con el secretario general, Jaime Pereira, y la asesora jurídica, María de Miguel, para interesarse por las actuales circunstancias de la huelga. Durante la reunión, los representantes empresariales expusieron su visión y posición del conflicto y el teniente de alcalde les comunicó la “voluntad” del gobierno municipal de prestar ayuda para “contribuir en lo posible” al desbloqueo de la ciudad.