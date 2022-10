Lucía Sánchez deja la Paris de Noia, pero no la música: “Ahora, empiezo otra etapa”

El cariño de los suyos, ya lo recibió con la noticia de que iba a ser madre junto a su pareja, pero no se esperaba tantos regalos de los seguidores y aficionados a la Paris de Noia. Lucía Sánchez, la voz ourensana de la orquesta, dice que “volví llena de las actuaciones con baberos, calcetines patucos para bebés y muchísimos textos cariñosos, la verdad es que notas mucho el cariño. No solo vienen a las actuaciones, sino que sientes un cariño muy grande por su parte”.

La voz ourensana de la Paris de Noia se despide de la orquesta más pronto que tarde, para “empezar una nueva etapa”. La artista anunció su maternidad la semana pasada y aplaza su carrera musical sobre el escenario por un tiempo. Comenta que “aprovecho que termina la temporada para terminar con las actuaciones y quiero vivir cada momento que tenga con el bebé y mi familia, es mucho tiempo el que pasé fuera de casa y decidí tomar la decisión de vivirlo así”.

La ourensana aparca de forma temporal sus actuaciones sobre el escenario, pero no la música ya que tiene agendados varios eventos con los que mantendrá su pasión. Arguye que “es algo que me encanta y con lo que disfruto mucho, así que mientras la salud no me lo impida seguiré con algún evento privado como bodas y bautizos que ya tengo”.

Para ser una de las mejores en la Paris de Noia, tuvo que dejar de lado muchos momentos con la familia y ahora con la decisión quiere recuperar y disfrutar de algo que le genera “mucha ilusión” y que “en la familia lo están viviendo también con mucha felicidad”.

Sobre compaginar la maternidad con el mundo artístico sobre el escenario, comenta que “yo no puedo hablar sobre ello porque tomé la decisión de hacerlo así, pero hay compañeras y compañeros míos que siguen en la orquesta”. Pone el ejemplo de Genma Lareo, compañera, amiga y cantante en la Paris de Noia, a la que “echaré de menos en el escenario”. Y explica que “la conciliación con la orquesta es posible, pero depende de la carga de trabajo de la orquesta, la organización y la ayuda que por momentos puedas tener, pero mi decisión es disfrutar todo el tiempo que pueda”.

Habla del bebé como ‘o meu carrabouxo’, con claro acento ourensano, y los padrinos ya tienen preparado un evento para conocer el sexo del feto. La ourensana dice riendo que “está implicada toda la familia y así lo viviremos”. No tiene claro si será ‘Sánchez’ de primer apellido, lo que sí sabe es que viene con energía como la que desprende ella: “Se mueve mucho, eso sí que lo sé”.