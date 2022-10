El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, habló sobre la prueba alfa que el mismo diseñó para una remodelación de la línea de autobuses en todo el ámbito municipal. Sobre la iniciativa dijo que “el actual diseño está desfasado y no se ha adaptado a las nuevas modificaciones de la ciudad. Por un lado está el Puente del Milenio y no pasa ningún autobús y por otro lado, a la antigua estación de autobuses siguen yendo buses. Tenemos otro autobús metropolitano hacia Barbadás y se produce un desfase con el que nosotros enviamos a la Valenzá”. Y añade que “no hay líneas sincronizadas, porque pasan cinco autobuses seguidos y en media hora no pasa ninguno”. Describe su iniciativa como “optimización de frecuencias” que se verán mejoradas para un 80% de la población y sobre la reducción de frecuencia del perímetro rural alega que “hay un sobreexceso que no justifica la frecuencia de autobuses. Hay algunos que van vacíos o casi vacíos”.