La UVigo proyecta dos nuevas plantas solares en los edificios del Campus Auga y la Biblioteca

En un plazo aproximado de un año, el campus de Ourense estará cubierto de placas solares. A la instalación de 100 kW ya existente en el edificio Politécnico y que ha logrado reducir la demanda anual de energía a la red eléctrica por encima del 15%, se sumarán en los próximos meses cuatro plantas más en los edificios de Ferro, Xurídico-Empresarial, Campus Auga y Biblioteca Rosalía de Castro.

En un plazo aproximado de un año, Ourense ampliará de una a cinco sus instalaciones fotovoltaicas en la universidad: en breve comenzarán las obras en el edificio de Ferro y se licitará la del Xurídico-Empresarial

El proyecto más inmediato es el del edificio de Ferro, de 100 kW, adjudicado a la empresa Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo, Inelsa, por 122.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que pronto entrará en funcionamiento. Los trámites de contratación están en su última fase, así que el inicio de las obras es inminente.

Este edificio dispone ya de un innovador sistema híbrido de geotermia y aerotermia que cubre las necesidades de frío y calor del inmueble. La instalación funciona desde la primavera de 2021 y en su primer año ahorró la emisión de 444 toneladas de dióxido de carbono (CO2). La reducción del consumo de gasóleo fue de 57.800 litros, equivalentes a 157 toneladas de CO2 al año.

Con los paneles solares en funcionamiento, la aerotermia se nutrirá directamente de esta energía, por lo que el edificio de Ferro se acercará a la autosuficiencia, reforzando los objetivos recogidos en el Plan de medidas urgentes de ahorro energético aprobado recientemente por la Universidad de Vigo para reducir entre un 25 y un 30% el consumo actual.

En paralelo al inicio de las obras en la cubierta del edificio de Ferro se licitará la instalación de otra planta fotovoltaica de 100kW en el edificio Xurídico-Empresarial, al otro lado de la avenida Otero Pedrayo. “Ya recibimos la comunicación del Inega y estamos a la espera de que nos envíe la autorización definitiva para poder licitarla”, señala José Luis Míguez, vicerrector de Planificación e Sostenibilidade de la UVigo. “Entendemos que a finales de este año o principios del que viene, tendremos instalación fotovoltaica en ese edificio”, señala.

Justo al lado, la sede del Campus Auga ya fue proyectada como un edificio sostenible. Su construcción es la más reciente en el campus de Ourense y dispone de geotermia y aerotermia. Pero además, el vicerrectorado de Planificación e Sostenibilidade de la UVigo ha solicitado al Inega una subvención para instalar una planta fotovoltaica de 60 kW en la azotea de este inmueble y otra de 50 kW en el de la Biblioteca central.

La Xunta aporta el 80%

“Está solicitado pero no ha llegado la concesión, creo que la tendremos de aquí a seis meses”, apunta Míguez. “Son subvenciones de la Xunta, y tenemos que decir que estamos muy agradecidos porque son aportaciones del 80%. Yo animo a que se apueste por las energías renovables y no solo porque son subvenciones importantes, si no porque se reduce el consumo”. En el conjunto de la UVigo, apunta el vicerrector, el consumo en estos años se movía en 15,8 millones de kW/h al año, y con todas medidas que hemos implantado no solo en este campus, que empuja bastante, sino también en los de Vigo y Pontevedra, hemos bajado a 12,5. Hay un ahorro importante y nuestra intención es seguir bajando”, afirma.

Temperaturas confort: 19º y 27º

A las medidas ya contempladas en el plan de sostenibilidad de la UVigo, se suman ahora las aprobadas para reducir el consumo en un contexto de alza de los precios. El objetivo es regular la gestión de la calefacción y de la climatización de los edificios e introducir nuevas normas que, entre otras cuestiones, implican la prohibición del uso de dispositivos de calefacción individuales eléctricos, apagar los ordenadores, equipos y maquinaria cuando no se utilice y ajustar la iluminación interior y exterior.

El plan establece como temperaturas objetivo de confort en el interior de los centros docentes y de trabajo 19º en invierno y 27º en verano.