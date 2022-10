Ourense, capital de la cultura sorda: “Este festival sirve para abrirnos a la sociedad”

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia organizó el séptimo Festival de la Cultura Sorda en la capital ourensana, con un programa lleno de actividades para, a través de distintos artistas y personalidades, reivindicar la actividad cultural para personas sin audición.

El lugar escogido fue el Teatro Salesianos donde se dieron cita más de 200 personas que iniciaron la jornada con un baile, siguieron con charlas y una mesa redonda para abordar la cultura sorda antes del mediodía. Martín Luis Becerra, presidente de la Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU), dijo que “el debate fue sobre las preocupaciones que tenemos, como se veía antes y cómo se ve ahora la cultura sorda, además de analizar los retos del futuro y la situación de los productores o artistas sordos en el mundo de las artes escénicas”.

Y añadió que “hablar de estos temas nos sirve para conservar la cultura, porque nuestra cultura es visual y tenemos que conservarla con nuestra propiedad identidad y también nos sirve este festival para abrir nuestra cultura a la gente. Sin lengua no hay cultura y sin cultura no hay lengua”.

El evento se celebra cada dos años y en el 2021 le tocaba a Ourense, pero las medidas de protección y prevención de la pandemia hicieron que se pospusiera. Martín dice que “hacemos esto porque durante todo el año no tenemos artes escénicas adaptadas a la cultura sorda y queremos que esta jornada sea accesible para todas las personas sordas para que disfrute y se lo pasen bien con las diferentes actividades y citas que tenemos”.

“Con la pandemia, sufrimos”

El presidente de la Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU) recuerda todas las complicaciones que supuso a nivel comunicativa, cultural, social y educativo la pandemia para las personas sordas. El representantes de los sordos ourensanos dice que “fue muy dura, la mascarilla nos bloqueó mucho más. No nos permitían que la gente se bajara la mascarilla, no se podía hacer nada. Si antes había barreras, con la pandemia mucho más. En casa, con el médico, en el ámbito educativo, en todos los ámbitos fue muy complicado porque todo se hacía a través del teléfono y no videotelefónico. La sociedad, en general ,no estaba preparada para lo que se vino encima y sufrimos muchísimo”.

Y en cuanto a los posibles avances tecnológicos por la pandemia comenta que “no, no hay casi ningún avance, siempre tenemos los mismos problemas y barreras. Cuando no había intérpretes en la educación o en la sanidad fue todo una odisea, y esos problemas siguen existiendo”.