Ochenta mil vecinos esperarán menos por el bus urbano y 5.000 verán reducida la frecuencia

Tras publicar su propuesta de renovación de las líneas del transporte urbano de Ourense y abrir una consulta en la que la ciudadanía puede realizar sugerencias y aportaciones a través de la página web municipal, el gobierno local presenta ahora el plan de frecuencias con las que circularán los autobuses por la ciudad, una información que ya reclamaron colectivos como las asociaciones vecinales de la periferia y perímetro rural.

Según el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, este borrador que ya puede consultarse en la web del Concello de Ourense “podría establecer una base casi definitiva” para la mejora de este servicio. Afirma que con el mismo gasto y empleando el mismo número de vehículos, chóferes y combustible, se mejorará el servicio para un 80% de la población. La clave, señala, está en “optimizar y redistribuir” las líneas actuales “que están totalmente descompensadas”.

El eje central de la propuesta es una línea troncal Norte-Sur, que vertebrará la ciudad entre O Vinteún y Expourense y 19 transversales que conectarán el resto de barrios y núcleos rurales con el centro.

Frencuencias

El servicio funcionará como ahora, entre las 6.45 y las 22.30 horas, excepto la línea nocturna Mouchobús. Según el mapa de frecuencias planteado Jácome, por la estación intermodal, la residencia y el centro de la ciudad pasarán autobuses en intervalos inferiores a 10 minutos, y cada diez minutos por O Vinteún, A Ponte, nuevo Pazo de Xustiza/Pabellón, O Couto, Marcelo Macías/O Posío, Mariñamansa y Expourense.

Las frecuencias serán inferiores a 20 minutos en el Campus/As Lagoas, Auditorio/Biblioteca, San Francisco, Barrocás bajo y Universidade Laboral/A Cuña, y de 20 minutos en O Couto/Vistahermosa y Covadonga/O Vientún (oeste).

Por Barrocás alto pasarán con una frecuencia inferior a los 30 minutos y por Cruz Alta, Alto do Cumial/Seixalbo/Ponte Sevilla, A Farixa, O Couto-Residencia y O Pino/Antigua estación de autobuses cada media hora.

Los usuarios del servicio tendrán que esperar 35 minutos entre un bus y otro en Marcelo Macías/Cruzamento Piñor, Cabeza de Vaca, A Carballeira, Reza, Cudeiro/Viso, Oira, Velle y Ceboliño. Asimismo, la frecuencia en Santa Mariña/Cuarte/Estrada da Granxa será de 45 minutos, y de 50 en la de Santa Cruz de Arrabaldo/Untes.

En las líneas de Palmés/Vilar de Astrés/As Eiroás, Cuartel/Barrocás/Universidade Laboraly As Curuxeiras/Rairo pasarán una vez cada hora. Los vecinos de O Peliquín tendrán que esperar 70 minutos entre una servicio y el siguiente.

Los servicios de O Fonsillón, Rabo de Galo, Fechos, A Lonia, O Polvorín, A Chavasqueira, A Farixa y Mende, así como el Mouchobús y Tren das Termas, mantendrán prácticamente las mismas frecuencias de autobuses actuales.

Una "revolución absoluta"

Esta “revolución absoluta”, en palabras del alcalde, supone que 80.000 vecinos de la ciudad verán mejoradas las frecuencias del servicio de transporte urbano, otros 20.000 mantendrán las mimas, y 5.000 las verán reducidas. Se trata de los lugares de Seixalbo, Ponte Sevilla, Antigua estación de autobuses, As Curuxeiras, Rairo, Santa Cruz de Arrabaldo, Untes y Cruzamento de Piñor, en las que los usuarios tendrán que esperar más que ahora por el autobús.

Con esta renovación de líneas, el gobierno local pretende “corregir desfases y carencias” como las que se producen con los puentes Novo y Milenio. Por este último, inaugurado hace más de dos décadas, no circula ningún autobús mientras que por el otro pasan 15 líneas. Jácome también ve necesario replantear el servicio que se prestaba a la antigua estación de autobuses de O Pino que ya no existe. “Es necesario dar servicio al bloque de viviendas en ese punto, pero no como si fuese la estación”, señala el gobierno local.

Otro de los desfases a los que alude el alcalde se produce en el servicio que se acercaba a A Valenzá sin poder acceder al núcleo, ya que pertenece a Barbadás. “Una vez que la Xunta implantó el servicio regular Barbadás-Ourense, el autobús municipal no redujo su frecuencia, con lo que a menudo va vacío”. El alcalde anuncia también que su propuesta “corrige frecuencias sin justificación de demanda”, y pone como ejemplo la localidad de Seixalbo, “que tiene un bus casi cada 15 minutos, con un 10% de ocupación media, mientras que A Cuña, con 4 veces más población, lo tiene cada 60 minutos”.

La propuesta que se puede consultar en la web municipal, dice Jácome, “corrige y equilibra estos desfases para un reparto más justo”.