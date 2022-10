La Federación de las Asociaciones de Personas de Sordas de Galicia se pronunció, a través de su presidente de la situación que padecen Édgar y Gilber, dos menores, con discapacidad auditiva, que tienen intérprete a tiempo parcial en el CEIP de Mariñamansa y por el que se manifestaron diferentes padres y madres, profesionales educativos e intérpretes de lengua de signos con el objetivo de presionar y hacer fuerza para que los menores tengan derecho a una accesibilidad educativa y una discriminación positiva con más horas de ese recurso de intérprete y se extienda a tiempo completo a toda la jornada lectiva.

Iker Sertucha, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, dice que “la situación de Édgar y Gilber la conocemos y desde la Federación le transmitimos a la Consellería de Educación que no deben quitarle el intérprete, ellos intentan resolver la situación, pero no lo hacen. Se dilata la situación en el tiempo y no se resuelve”. El presidente de las personas sordas de Galicia alega que el problema se que lo ven como “un gasto” y es “una inversión”. Además, arguye que “eso lo analizar una comisión de valoración que hay cada provincia gallega que tiene diferentes criterios en función de la provincia, por ejemplo, en A Coruña tendrían un intérprete, así que nosotros intentaremos por todos los medios conseguir un intérprete para esos dos niños”.

El presidente gallego dice que “esta situación sin intérprete supone un gran perjuicio y una discriminación negativa para esos dos niños. Primero un gran perjuicio en el desarrollo cognitivo porque no accede a los contenidos del aula, porque no está aprendiendo. Sus compañeros siguen las clases y ellos no. ¿Tendría que repetir curso porque no ha tenido intérprete durante x meses? Y después el aislamiento social que esto supone”. Y finaliza diciendo que “nosotros tenemos una buena relación con la Consellería de Educación y presionaremos para que dispongan de un intérprete para esos dos niños”.