PSOE, PP y Cs, liman diferencias, para pactar un PXOM y exponerlo de nuevo al público

PSOE, PP y Ciudadanos, con apoyo de un edil no adscrito, aprobaron un acuerdo histórico, por lo que supone de tratar de aparcar diferencias endémicas en el modelo de urbanismo de socialistas y populares, y para que el Concello convoque la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Municipal, se consensúe un nuevo PXOM actualizado al año 2022 y se exponga al público por segunda vez, para aprobarlo posteriormente en un pleno con todas las garantías jurídicas y de publicidad.

Quieren blanquear a Cabezas y los pelotazos del PP", señaló Luis Seara

La propuesta se aprobó en el pleno municipal de ayer, tras el debate conjunto de dos mociones, una del PP y otra de Ciudadanos, que planteaban esa hoja de ruta para desbloquear el plan, propuesta que dio un giro, con la enmienda de sustitución del PP. La enmienda popular, modificaba uno de los puntos de la moción del PSOE, en la que pedía que ese debate conjunto de un nuevo PXOM, parta del plan que diseñaron y aprobaron inicialmente los socializas en 2013 durante su mandato.

"Debatirán los pelotazos"

El PSOE aceptó la enmienda de sustitución del PP, pero el BNG, que siempre defendió la doble exposición al público del PXOM, se abstuvo ayer en la votación de las mociones, al estar en contra de la inclusión de esa enmienda del PP, pues entiende que, “blanquea el legado urbanístico del alcalde Cabezas”, al que culpó de la anulación judicial del PXOM de Ourense. “Si hubiera hecho yo el mismo cambiazo de planes de urbanismo que hizo el PP de Cabezas, estaría en la cárcel”, indicó el portavoz nacionalista Luis Seara. Por eso entiende que, al admitir la el PSOE la enmienda del PP, está admitiendo debatir sobre la inclusión en el futuro PXOM, de los “pelotazos” urbanísticos, dijo, que introdujo el PP en 2019 durante su mandato, en aquel plan de 2013 que le dejó el PSOE.

El PSOE afeó al edil Telmo Ucha que dijera en el debate de la moción contra la trata que pedía también "derechos para los hombres"

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, cuyo grupo votó en contra de esta mociones, al igual que el no adscrito, Laureano Bermejo, (antes de Ciudadanos) mostró también “mi sorpresa, porque sea ahora el PSOE el que se sienta a negociar un plan con los “pelotazos “ de Cudeiro” indicó en relación al que era concejal de Urbanismo, durante la etapa de gobierno municipal del PP de 2015-2019, en la en el que se incluyeron los mencionados cambios aumentando, entre otras cosas edificabilidad o reduciendo zonas verdes en el plan que había dejado el PSOE inicialmente.

Tanto la edil del PP, que fuera y edil de Urbanismo hasta la ruptura del bipartito, Sonia Ogando, como la viceportavoz del PSOE, Natalia González, insistieron en que se trataba de superar etapas, pensar en el futuro, y dejar en marcha un plan que permita el desarrollo urbanístico termal y económico y económico de la ciudad.

Libros y comedor escolar

Salieron adelante, tras un debate conjunto y votación por separado, las mociones de PSOE y BNG que, entre otros aspectos se centraban en la modificaron de las bases de la convocatoria de ayudas para libros y material escolar y para comedores escolares, con el aumento de partidas económicas, para que no vuelvan a quedar fuera hasta 300 solicitantes. En la moción del PSOE, el PP se abstuvo, al no poder votar los puntos de la misma por separado, y estar en contra de aspectos como la gratuidad universal de los libros de texto para todo tipo de rentas.

El ahora edil del área Social Telmo Ucha, mostró sus discrepancia sobres los datos, y señaló que solo 87 solicitudes habían quedado sin ayudas solicitadas en la ciudad.

Plan de subvenciones

Se aprobó también, con los únicos votos en contra de los 4 ediles de DO y el no adscrito Laureano Bermejo, la moción del BNG. pidiendo un Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura del Concello, antes de que remate 2022.

Fue la excusa perfecta para recordar, como hizo Pepe Araújo, de Ciudadanos, la lista de citas culturales y certámenes que “usted se cargó”, dijo al alcalde, empezando por la Concejalía de Cultura, que lleva Jácome y se llama ahora de “Artes y Festejos”.

La intención del BNG era crear ese plan estratégico como instrumento para la “planificación de las políticas públicas., y que tienen que ver con el fomento de una actividad de utilidad pública” y para “garantizar principios de igualdad, y no discriminación o marginación de ciudadanos, administraciones o sectores”.

El PSOE señaló que iba a votar a favor, pues “la cultura es un negocio oscuro en la que todo se hace con providencias, no contratos” indicó Xosé Rúas. Jorge Puma, edil del PP fue radical: “No existe cultura en el Concello, el alcalde se la cargó”, señaló, y ve difícil l que se pueda programar , “cuando no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos de 2022 y difícilmente los de 2023” indicó , pese a que el PP, señaló a Pumar, le había dejado ese trabajo hecho.

El partido que había gobernado con Jácome hasta hace unos meses, lamentó que “aquí lo único que hay es populismo, cuando la cultura es algo que genera empleo”, indicó Pumar.

El regidor devolvió la pelota al BNG, haciendo un relato de las alegaciones que habían presentado en la Diputación, solicitando la supresión de diversas subvenciones culturales y deportivas. “Dice usted un verdad a medias, pues lo hicimos también para que se haga un plan único de reparto” indicó Luis Seara.

El alcaide le afeó que “critican aquí lo que hacen en la Diputación” y aseguró que lo que había ahorrado de proyectos que eran deficitarios en público, se destinan a triplicar el gasto en entroido, o multiplicar el de las luces navideñas.

Moción contra la trata

También la moción socialista –sin la enmienda nacionalista, que fue rechazada– para la erradicación de la trata, la prostitución y la explotación sexual fue aprobada con la abstención del grupo de gobierno, Ciudadanos y Laureano Bermejo.

El grupo socialista exigió una rectificación por parte del concejal de DO Telmo Ucha “después de que en el pleno municipal afirmara que el Día Mundial contra la Trata discrimina a los hombres y que “existe la prostitución libre”.

Ucha indicó que se había tergiversado, sus palabras, que condena totalmente la prostitución y solo mostró su deseo de un día de defensa de los derechos de todas las personas. Reconoció que aunque no lo apoyo, también hay plataformas que defienden que se legalice la prostitución, para quien quieren ejercerlo de forma elegida.

El pleno aprobó también el modificado del proyecto de la Plaza de Abastos de As Burgas, que permitirán retomar las obras de ese mercado, ahora paralizada para incluir esas mejoras que serán, serán indicaron “a coste cero” para el Concello y la moción de Ciudadanos de crear más plazas de parking para personas con problemas de movilidad, y para otras con enfermedades limitantes.

Manifestación durante el pleno: “Termas sí, tanatorio no”

A las 11 de la mañana y mientras la corporación local estaba enfrascada en el debate del desbloqueo del Plan de Urbanismo, los vecinos de A Chavasqueira e manifestaban en la Plaza Mayor, con consignas como “termas sí, tanatorio no”, en protesta por la concesión de licencia para la construcción de un tanatorio, al lado del Campo da Feira, y en zona de expansión termal de la ciudad, pues allí prevé el alcalde dotar un parque lúdico termal. Varios concejales de PP, PSOE, Ciudadanos y BNG bajaron para apoyarlos. En el apartado de ruegos y preguntas recordaron al alcalde un vídeo viral en el que señaló que nunca aprobaría un tanatorio en esa zona. Jácome señaló que “no me contradije, ahora es solo tanatorio, no crematorio y con la mitad de edificabilidad”. La asociación vecinal de A Chavasqueira propuso que, dado que el tanatorio es legal de acudo al PXOM actual ahora en vigor y pidió al concello la compra o permuta de ese terreno. Según el alcalde la empresa concesionaria no acepta la compra a precio de mercado, y el Concello no tiene otro solar que les interese.