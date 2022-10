Los presupuestos estatales de 2023 para Ourense: de “cenicienta” a “insuficientes”

Solamente el PSOE valora positivamente los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para Ourense, como era de esperar. En este sentido, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones dijo que “Sánchez es el mejor presidente para Galicia” y comentó que “el presidente de la Xunta no haga seguidismo de Feijóo y reconozca el valor de los presupuestos para Galicia”.

Ourense podrá tener 194 millones de euros en diferentes infraestructuras y servicios como 8,9 millones para la variante norte, otros 20,6 para la circunvalación de O Barco, un total de 17 para la estación intermodal y la modernización de la línea ferroviaria Lugo-Ourense 34. Además, estipula que 69,5 estarán destinados para la variante ferroviaria. Y es que una cosa es lo que se pone en el papel y otra el nivel de ejecución de los mismos en el ejercicio presupuestario.

💰Hoxe presentamos o #PGE2023 centrados na protección das familias, autónomos, empresarios e bo avance das inversións

🔝Os orzamentos ➕️sociais e con ➕️inversión

🔎Destinamos ➕️ a Galicia que nos gobernos do PP e subimos todas as partidas para chegar a cada casa https://t.co/FUFDvJBDCX — Jose Miñones (@jose_minones) 7 de octubre de 2022

Eso precisamente, es lo que critican los diputados y senadores populares, junto con Manuel Baltar, que arguyen que “no queremos que nos traten a los ourensanos como tontos, consignando cantidades que después no se ejecutan. Son los presupuestos de los cuentos y no de las cuentas”. Manuel Baltar los describe como “electoralistas y discriminatorios”. Por su parte, Celso Delgado alegó que “son insuficientes para abordar las necesidades de la provincia. Este aumento del presupuesto es consecuencia de arrastrar partidas no ejecutadas de los presupuestos vigentes”. Y añadió en materia ferroviaria que “el propio Gobierno reconoció que no ejecutará en el actual ejercicio 53 millones de euros en el caso del ferrocarril y más de 20 millones en carreteras”.

🔷 Valoración do PPdeOU dos investimentos previstos na provincia polo goberno de Sánchez.



🗣️ @ManuelBaltar “Os orzamentos xerais de 2023 son electoralistas, discriminatorios, outra oportunidade perdida para Ourense e defraudan aos ourensáns”. pic.twitter.com/oa9KzZXVqD — PP Provincia Ourense (@PPdeOU) 7 de octubre de 2022

DO, BNG y Ciudadanos

El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, reprobó ayer la “falta de inversiones diferenciales” para Ourense en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. El alcalde alegó que “la verdad es que somos la eterna cenicienta, tanto para la Xunta de Galicia como para el Estado español. No hay unas inversiones diferenciales donde se pueda encontrar una discriminación positiva”. Y sobre las inversiones realizadas en la ciudad comenta que “en su día, cuando se hicieron inversiones ferroviarias en Ourense fue porque el AVE tiene que pasar por aquí, no porque se quisieran hacer inversiones en Ourense. Si no estuviésemos entre Santiago y A Coruña, no habría aquí inversiones ferroviarias”.

Los nacionalistas los califican de “decepcionantes e insuficientes”. La diputada en el Parlamento Gallego por el BNG, María Albert, dice que “no cubren para nada las necesidades básicas que tiene Ourense. Por ejemplo, una provincia que tiene las pensiones más bajas de todos el Estado. Además, no hay ninguna novedad en cuanto a inversiones, todo es obra vieja e inejecuciones. Continúa el aislamiento de la provincia, donde la A-76 ni está ni se les espera y solo se presupuesta 1 millón que deja a la zona de Valdeorras y también a Ourense incomunicada. Y desde el gobierno dan la alternativa del tráfico pesado en invierno de la N-120 que está deteriorada y necesita una inversión integral. No está en condiciones para aumentar el tráfico pesado”. Y finaliza diciendo que “nos preocupa el bajo nivel de ejecución, el BNG presentará alternativas para Ourense a estos presupuestos”.

El edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, señaló que “una vez más Ourense queda excluido de los presupuestos generales del Estado. Le tendríamos que decir a los diputados y senadores, que llevan el nombre de Ourense, que no se están ganando el sueldo, si se ganaran el sueldo pedirían iniciativas que se llevan años demandando. Se me viene a la cabeza la conexión de Ourense-Lugo, la estación intermodal que no llega y las cosas pendientes de la ciudad y la provincia que llevan años sin resolverse, que hagan mejor su trabajo y que reivindiquen los proyectos que lleva demandando la provincia”.