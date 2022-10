El menú del día (el del currante) sube entre 1 y 4 euros: "Estamos conteniendo al máximo los precios"

“No podemos contener más los precios. No solo ha subido en toda España el precio de los menús del día, suben también los platos a la carta. ¿Acaso no han subido los gastos y el precio de los alimentos para todos los ciudadanos cuando hacen la compra?. Que no culpen a la hostelería. Aún así la situación es difícil para el sector porque suben la materia prima pero no los salarios", afirma Javier Outumuro, presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense.

Afirma que aunque los establecimientos con menú hayan subido los precios, no están repercutiendo todo lo que tendrían porque si no se perderían clientes, y el que venía una o dos veces por semana a comer vendría una vez al mes”, indica Outumuro. El menú del día. habitualmente el del obrero y de los trabajadores en general que, por sus horarios partidos, se ven obligados a comer fuera de casa, se ha incrementado en toda España, con medias que, en la mayoría de las ciudades oscilan de los 12,50 los más barato a los 14 o 15. En Ourense el incremento es dispar, y va de 1 euro a euros más de media tras dispararse los gastos energéticos y de los alimentos. “Aún así no hay forma de adaptarse a la situación actual; solo de luz en mi restaurante he pagado 1.700 euros de factura eléctrica, lo doble que antes; luego están salarios, impuestos etcétera. Claro que nos va afectar”, indica Javier Outumuro. “Aguantando” en el polígono En el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, el menú del día, es la garantía para cientos de obreros, de un menú equilibrado a precios razonables. El Vila es uno de los referente, y se mantienen “los menús de 11 euros al día para los obreros, pero no vea lo que nos está costando, da ganas de cerrar”, afirma Eladio Pérez, el propietario. “Es cierto que tenemos mucha gente, pero con todo el incremento de la bolsa de la compra el esfuerzo es enorme. El margen de beneficios está siendo mínimo en estos meses” explica. “Y eso que aquí damos de todo, primero, segundo, café postre y bebida incluida. Hoy tenemos lacón asado ensalada, ternera estofada con cachelos, rapante....” relata el hostelero cantando el menú del día. “De momento vamos a seguir así y a ver lo que aguantamos” indica. Perder clientes con la subida, es el miedo general. El impacto medio de la subida, según un informe de la asociación de Hostelería de España, ha sido de 1 euro, y la media estaría 12,8 euros, y en Galicia sería donde aumentaron más los precios, afirman con una media que ronda los 14 euros, para un tipo de menú que normalmente es el del trabajador de diario indican. Llevamos esta concesión de la UVigo en el campus y no podemos actualizar la subida del IPC, hasta finales de año. Estamos un poco para calentarnos 5,75 euros en el campus Siempre queda la posibilidad de irse a comer con los estudiantes universitarios del campus de Ourense, donde, el menú se mantiene en los 5,75 euros, con primer plato segundo y postre, , y 6.30 si se incluye el agua. “Bueno, no es una decisión personal, nosotros llevamos esta concesión de la UVigo en el edificio Politécnico y en el Jurídico Empresarial, y no podemos actualizar la subida del IPC, hasta finales de año. Estamos un poco para calentarnos, porque como comprenderán, con estos precios, no da”, indica José Camba, concesionario de estos servicios. El presidente de los hosteleros, indica que “claro que nos va afectar esta subida, porque si IPC y alimentos se disparan, no puedo dar un menú a 10 euros de calidad o de 15 , y tener tres persona o más, con todas las condiciones que nos exigen así que tienes que repercutir al menos una parte en las carta, como en todos los sectores”.