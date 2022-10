El sector del metal urge retomar el diálogo para frenar la huelga sin variar su oferta

Los trabajadores del siderometal en la provincia de Ourense vivieron este jueves su segunda jornada de huelga indefinida convocada por CIG, UGT y CCOO y la cuarta desde que iniciaron las movilizaciones con paros parciales la semana pasada. La falta de acuerdo entre la patronal y los sindicatos ha llevado a esta situación que podría alargarse ya que las partes están cada vez más alejadas.

Los piquetes volvieron a recorrer los polígonos empresariales para animar a los trabajadores a secundar la huelga y a media mañana se manifestaron por el centro de la capital reclamando un convenio digno. Todo ello en un clima de tensión y distanciamiento entre ambos sectores, que ofrecen versiones muy diferentes de lo que está ocurriendo.

Así, la patronal denuncia una “espiral de violencia incitada por los sindicatos”. Afirman que entre los trabajadores que ejercen su derecho a acudir a sus empleos, “impera la sensación de temor y peligro por las represalias de los piquetes”, que, aseguran, “han llegado a provocar incendios a las puertas de empresas, persecuciones y acoso, e incluso amenazas personales”, por lo que llaman “a la calma y a la cordura”.

La patronal pide una contraoferta

Asimismo, piden a los sindicatos “un gesto” para presentar una contraoferta a la propuesta que las empresas presentaron el martes, concretamente una subida salarial del 13% en tres años con retroactividad desde el pasado julio. Esta oferta fue rechazada por los sindicatos y dio luz verde a la huelga indefinida. La patronal, que cifra el seguimiento de la huelga en torno al 35%, critica que esa propuesta , que supone un “gran esfuerzo” para las empresas, “ni siquiera fue valorada” y apuntan que ahora “el balón está en el tejado de las centrales sindicales”.

"Son ellos los que tienen que mover ficha"

Desde la parte sindical rechazan de forma tajante que se esté ejerciendo “violencia” por parte de los piquetes más allá de los actos asociados a un contexto de huelga, señala Indalecio Gómez, de CIG Industria: “Yo estoy en los piquetes y no he visto altercados violentos. Todo lo contrario, se informa a los compañeros y, de forma mayoritaria deciden unirse”. Critica también la postura de la patronal respecto a la negociación ya que, dice, “por su parte no ha habido ningún intento de acercamiento”. Recuerda que la última oferta de subida salarial de la patronal es menor a la anterior e insisten en su reivindicación de un 18% en tres años. “Pedimos exclusivamente el IPC. Estamos en una huelga respaldada por las tres centrales sindicales, son ellos los que tienen que mover ficha”.

Por el momento mantienen el calendario y animan a la ciudadanía a sumarse a la manifestación convocada el lunes 10, a las 19.30 horas.