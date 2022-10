Movilización vecinal para ‘enterrar’ el tanatorio

Los asistentes la reunión convocada a las 20 horas de ayer por la Asociación de Vecinos A Chavasqueira en el local social de este colectivo, y que se prolongó hasta avanzada la noche, para abordar las medidas a tomar, tras la concesión de licencia, por parte del Concello de Ourense, para la construcción de un tanatorio al lado del Campo da Feira, y en una zona de crecimiento de la oferta termal de la ciudad, han acordado adoptar todas las medidas administrativas y de protesta posibles, para tratar de que esa concesión se vaya a otra ubicación menos lesiva.

De hecho, la primera medida adoptada ayer, y la que entienden más contundente, para poner fin a esta disputa que dura ya más de doce años y que ahora tras la licencia, parece irreversible, es la movilización vecinal.

La primera manifestación se convoca este viernes, a las 11 horas en la Plaza Mayor, coincidiendo con la celebración del pleno municipal, “para llamar la atención de la corporación local y, si es posible intentar que pare un momento la sesión y que los ediles bajen a apoyarnos” indicó ayer Enrique Camoeiras, uno de los participantes. r.

El alcalde había anunciado que esa es zona de expansión del termalismo, y ya licitó la demolición del matadero, muy cerca de lo que será el tanatorio, para dotar un parque lúdico termal. Además , en esa zona está también el punto de encuentro gastronómico de las citas feriales mensuales de la ciudad.

El Gobierno local reconocía la pasada semana, tras conceder licencia para la ejecución del tanatorio en ese solar al lado del cementerio de As Caldas, que “las licencias son un acto reglado, y esta tiene todos los informes favorables. No dar la licencia no es una opción, porque sería cometer un delito, y el Concello no solo incumpliría la legalidad, sino que sería condenado a abonar la responsabilidad patrimonial”. De hecho el tanatorio es legal en esa zona al amparo del PXOM de 1986, ahora en vigor.

El proyecto, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, prevé la construcción de un tanatorio de 3 plantas, con 2.671 metros cuadrados construidos. La diferencia de este proyecto aprobado, al que presentaron los promotores del tanatorio en 2010, es que reduce a la mitad la superficie, baja 5 plantas a 3 y no incluirá crematorio.

Acuerdan crear una gestora y contratar a un asesor legal

Otro de los acuerdos adoptados anoche por los participantes en esa reunión vecinal es la creación de una gestora, y la contratatación de un abogado especialista para mediar en la búsqueda de otras alternativas a la ubicación del tanatorio en A Chavasqueira. A la vista de que la licencia es inapelable, dado que, al amparo del Plan General de Ordenación Municipal de 1986 ahora en vigor, los propietarios del terreno tienen todos los derechos para ubicar allí el velatorio, el siguiente paso será otra entrevista con alcalde. Según Amancio Rodríguez, presidente de AAVV A Chavasqueira, no descartan proponer al regidor que permute a la empresa ese terreno por otro, o que el Concello compre los terrenos al promotor para darle otro uso más afín al termal.