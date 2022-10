La sequía persiste y la Hidrográfica pide a los alcaldes mantener las medidas de ahorro

El año hidrológico que se inicia el 1 de octubre arranca en Ourense con máximas por encima de los 30 grados, sin previsión de que vaya a llover en los próximos días y los registros hídricos en sus peores niveles. De hecho, el período que se cerró el 30 de septiembre ha sido el segundo más seco en la serie histórica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, solo superado por el correspondiente a 2016/2017.

Ourense cierra el año hidrológico con los embalses al 43% y los caudales de los ríos un 30% por debajo de su promedio histórico

“Estamos ante una situación de sequía prolongada generalizada en la demarcación debido a la falta de precipitaciones”, señala el presidente del organismo, José Antonio Quiroga, que pide a los ayuntamientos de la provincia que mantengan las medidas de ahorro que se activaron al inicio del verano y que sigan concienciando a la población de la importancia de hacer un uso responsable del agua.

Solo junio ha sido un mes húmedo

Mes a mes, el año hidrológico que se cierra ha sido “muy seco”, con la excepción de octubre y agosto, que fueron meses secos. Solo junio tiene consideración de húmedo en un período en el que la precipitación acumulada en doce meses no llegó a los 700 l/m2, un 39% por debajo de lo habitual. A modo de ejemplo, el año anterior se habían registrado 1.160 l/m2, casi un 70% más

El análisis en cada una de las unidades territoriales en las que se divide la demarcación Miño-Sil clasifica este último año como “extremadamente seco” en la zona baja del Miño y en la cuenca del Lima, donde ha llovido por debajo del mínimo histórico. En el Miño alto, el Sil superior e inferior y el Cabe, se considera “seco”.

Los embalses, al 43%

Las reservas de agua se mantienen por debajo del 50%, con los embalses al 43,7%, un volumen ligeramente por encima del registrado el año anterior (+0,88%), pero casi un 11% por debajo del llenado medio histórico para estas fechas en las que lo normal es que la capacidad ronde el 55%.

La Confederación Hidrográfica destaca también el bajo nivel de los ríos. De hecho, el año hidrológico arranca con los caudales circulantes muy por debajo de lo habitual, concretamente un 28,4% menos

Teniendo en cuenta estos datos y que las predicciones a medio plazo hacen prever que la situación de sequía persistirá, señala el presidente de la CHMS, “es fundamental que los Ayuntamientos mantengan las medidas de ahorro y continúen con las labores de concienciación a la población hacia el uso racional y responsable del agua, recordándoles que estamos ante un recurso imprescindible, limitado y dependiente de las condiciones climáticas”.

Ourense superó ayer los 32º

Por el momento no solo no se prevén lluvias, sino que la provincia ha iniciado el mes de octubre con máximas por encima de los 30º. En pleno otoño, la ciudad de As Burgas alcanzó este lunes los 32,5º en una jornada más propia del mes de agosto, pero con fuertes oscilaciones térmicas en la misma provincia.

En Calvos de Randín, por ejemplo, amaneció a 1,9º. Localidades como Arnoia, Leiro o Vilamartín de Valdeorras superaron los 31º y la previsión para los próximos días es similar. Máximas “muy altas” para la época, según Meteogalicia, y mínimas normales.