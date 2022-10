La Mostra de Teatro Infantil pierde el apoyo de la UVigo y se cae del cartel de la Navidad

Pese a ello, la MOTI alcanzó la mayoría de edad en 2021 al conservar el patrocinio de la Universidad de Vigo y la colaboración del Teatro Principal, lo que le permitió celebrar su 18 edición, aunque con una versión reducida de resistencia: cuatro espectáculos en el Teatro Principal y tres en el campus, además de animación de calle.

No será así este año porque también la institución académica se aparta de la Mostra y elimina de su oferta de talleres de extensión universitaria el Aula de Teatro Infantil Geppetto vinculada a este certamen. De hecho, preparaba un espectáculo que se llevaba a escena en el marco de este festival.

Su director, Fernando Dacosta, anunció este lunes que la MOTI no llegará a su 19 edición por “un cambio na política da Universidade, onde naceu a Mostra”, pero apostilló que será así “de momento”, ya que no concibe el final definitivo de esta propuesta cultural “una de las mayores en su género”.

La UVigo atribuye esta decisión a una “reorientación” de la actividad cultural que se realiza “en y desde” el campus de Ourense. Alude a unos recursos económicos “limitados”, cuya gestión “intentamos optimizar do mellor xeito posible en función das necesidades e prioridades de cada momento”. La idea en este momento, indican, es “repensar” la actividad cultural del campus para darle un enfoque “máis vinculado a dar servizo á comunidade universitaria (como por exemplo a innovación docente) e ampliando o radio de acción fóra da cidade de Ourense, para achegalas tamén ás vilas”.

Desde la UVigo inciden en la larga tradición de apoyo y fomento del teatro “da que nos sentimos moi orgullosos como institución”, y apuntan que, “na medida das nosas posibilidades económicas en cada momento, agardamos seguir contribuíndo ao seu desenvolvemento, no marco do firme compromiso da UVigo coa cultura”. Así, recuerdan que la próxima semana comenzará en el campus la actividad formativa de las aulas de teatro universitarias (Rosaura, Cordelia y Maricastaña) que también imparte Sarabela.

Desde la organización de la MOTI destacan que, en 18 años este festival programó 247 espectáculos. Por los escenarios de Ourense pasaron en estos años compañías de teatro infantil de Galicia, España, Portugal, Argentina, Canadá o Francia, lo que arroja cifras de 2.000 participantes y 60.000 espectadores: “Mantemos o espírito da MOTI vivo e, se hai algún cambio favorable, voltaremos coa 19 edición”, indica Dacosta, que no puede ocultar su tristeza por este nuevo giro.

“Desde a MOTI hai tristura e rebeldía por mentiras que se verqueron desde o actual goberno municipal ao que compre felicitar polo labor de demolición cultural que segue a levar a cabo. Tamén a quen siga esas consignas”, señala.

Este certamen, que nació con la idea de ofrecer una programación cultural de calidad para el público infantil en fechas tan especiales como la Navidad, llegó a contar con un presupuesto de 40.000 euros y a traer 18 espectáculos en una sola edición. Estas cifras se fueron reduciendo hasta que el Concello de Ourense, principal patrocinador, retiró en 2019 los 18.000 euros que aportaba. La Mostra sobrevivió con los 10.000 euros que proporcionaba la UVigo, pero este año pierde también este apoyo.

Fernando Dacosta recuerda que siguen en cartel el FITO, que se celebra este mes (del 13 al 23), y la MITEU, ambas citas organizadas también por Sarabela, pero admite que perder la MOTI les afecta: “É parte do noso soño teatral e de cidade e tamén é parte do noso traballo, pero aféctanos máis polos miles de nenas e nenos que nos acompañaron durante tantos anos e tantos espectáculos”.

Un festival pensado para transmitir valores

En cuanto a los ataques del gobierno local, muchos de ellos en relación con el volumen de espectadores, Dacosta señala que han respetado siempre los aforos recomendados por las compañías o las asociaciones de teatro infantil para una buena recepción por parte de los niños y niñas. “Iso sábeno as miles e miles de persoas que nos acompañaron ata hoxe, e con iso abonda, pero sínteste asedidado”, admite.

Desde los espectáculos de aforo muy reducido (teatro para bebés) hasta los de mayor formato, como los espectáculos de circo o los conciertos, destaca el director de la MOTi, “en cada edición esgotábanse as localidades en máis da metade das funcións”. Pero además, Fernando Dacosta señala que el diseño de la programación es mucho más que una selección de espectáculos. “Unha mostra de teatro non é programar sen criterio, non é procurar tan só números que se cumpren de sobra con orzamentos axustados, é pensar nos valores que se transmiten cos espectáculos, na idea e no discurso da mostra, nos diversos xéneros que se presentan, na coherencia do que se programa ou no coidado e respecto pola nosa lingua, entre outras moitas cuestións”.

El Teatro Principal, incide, seguirá con su programación de Navidad, lo cual garantiza que habrá teatro en esas fechas, pero fuera del paraguas de la Moti, un certamen con nombre propio que se había convertido en un referente para las familias en estas fechas señaladas.