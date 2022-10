Reflexiones sobre la ancianidad

A medida que pasan los años cada vez nos interesan menos las grandes cosas y sí disfrutamos de las cosas pequeñas. Jubilados o no, en cualquier caso, nuestra actividad y aportaciones profesionales son cada vez más limitadas. No obstante, sí deberíamos continuar aprovechando nuestros conocimientos y experiencia — en mi caso de 57 años de pediatra— para realizar el trabajo que nos permita nuestra capacidad individual, con la exigencia de que mantengamos actualizados nuestros conocimientos, lo que resulta obligado mientras ejerzamos determinadas profesiones. Al final, si un día, en lugar del envejecimiento fisiológico, nos alcanza la vejez patológica y la senilidad —ese estado de decrepitud que todos hemos de prevenir en lo posible—, es probable que acabemos diciendo algo así cómo: —no me importa nada o solo me importo yo, movidos por eso de que ya nada tenemos que dar ni aportar, solo esperar a la muerte, como etapa final de esta vida.

Siempre se repite lo mismo para todos los hombres y mujeres: primero crecer y madurar y después encoger y deteriorarse hasta desaparecer. De todos modos, hemos de luchar hasta donde sea posible contra la decadencia del envejecimiento y no cavilar en exceso ni caer en desaliento acerca la edad que tenemos, porque es la que es de forma inexorable. Esta era la actitud del eminente escritor español Francisco Ayala (1906-2009), cuya vida fue muy larga, que expresó con estas palabras: “Yo no me pongo límites, hay muchos que ponen límites; 102 años. ¡No está mal para empezar!”.

Mientras uno es joven, aunque esté confuso e inseguro respecto a sus ambiciones y propósitos, tiene un sentido intenso de lo que es la vida, de lo que se propone y hasta dónde puede llegar. Más tarde, cuando uno ya es anciano, se incrementa la incertidumbre y se aferra más a los recuerdos. No sé quién dijo que a medida que transcurren los años somos más espectadores que actores. A pesar de ello, no nos deberíamos dejar llevar y seguir siendo quienes somos, aunque con menos capacidades, pero todavía con mucho por hacer. Lo que en ningún modo podemos consentir que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ni hagan por nosotros aquello que aún somos capaces de llevar a cabo. Con todo convencimiento nos hemos de repetir pensamientos como los que siguen. Yo soy yo y todavía puedo hacer algo, por viejo que sea. Ya sé que no puedo hacerlo todo ni alcanzarlo todo, pero, consciente de lo reducido que estoy, haré ese algo y no consentiré que nadie lo haga por mí. Quiero ser yo mientras pueda y no admito que nadie me cambie. La ancianidad, al igual que otra etapa de vida, exige actividad, pues como dijo el polímata florentino Leonardo da Vinci (1452-1519): “Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto”.

A determinadas personas les preocupa menos su actividad intelectual que su aspecto externo. Tienen extremada obsesión por aparentar menos edad, se quieren quedar siempre en los 40 y se transforman cuanto pueden, prácticamente están siempre “disfrazados” de jóvenes. No consiguen engañar a nadie, entiendo que ni a ellos mismos. Lo malo de estos individuos es que nunca llegarán a los 80; es como si acortasen voluntariamente su propia vida, al suprimir la ancianidad de forma voluntaria.

He repetido en mis conversaciones y he escrito aquí varias veces que me molesta que me digan que estoy bien conservado —me da la sensación de que me quieren meter en una lata como a las sardinas—, pero los que me lo dicen tienen su parte de razón, porque al final soy lo que soy: un mortal con fecha de caducidad, que por cierto uno sabe cada vez más próxima.

Cada mañana, al asearme, me miro en el espejo, y me veo cada día más arrugado, sin embargo, pienso introspectivamente y veo el joven que llevo dentro. Y me digo: tú has de seguir, y sigo, mientras Dios lo permita. Eso sí, en plena ancianidad, el que me venga a elogiar lo ha de hacer con el corazón en la mano, porque sé diferenciar perfectamente, cuándo me están reconociendo, o incluso enalteciendo, y cuándo, por el contrario, me están alabando por complacerme o por pura conveniencia.

Cada anciano vive con sus recuerdos. Parte de ellos modificados o incluso falsos, al menos en una buena parte, por la falta de memoria o por el deseo subconsciente de que sean mejores. Cuando tal sucede y lo advertimos, es mejor no desmentirlos la mayoría de las veces, ya que no tendría sentido, porque lo que fue es lo que fue y no es cambiable. Es bueno que cada uno se aferre a sus recuerdos, aunque en parte sean mentira, si con ellos es feliz. Los viejos no queremos desprendernos de la memoria, porque ahí está todo lo que hemos hecho o dejado de hacer, todos nuestros éxitos y fracasos, todos nuestros aciertos y errores, todos nuestros momentos felices y tristes, todo lo que hemos querido y todo lo que hemos rechazado...

Mientras uno halle en sí mismo aquello que busca, no es viejo. Lo peor de los ancianos es que se abandonen y que no sean capaces de encontrarse y dominarse a sí mismos. El que les escribe sabe que es anciano y que le faltan partes de su cuerpo, que le sacaron con pericia los cirujanos para reparar sus males, vamos, que no es ni mucho menos el que era. Aún así está conforme con su estado actual y ha decidido pasar consigo el resto de su vida. A mí de la senectud no me preocupan las arrugas del rostro ni ciertas limitaciones, me entristece que me pueda faltar la tersura interior o disminuir mi actividad intelectual plena.

Los ancianos deberíamos sentirnos por detrás de nuestros propios años. Para ello es imprescindible que tengamos siempre algo que hacer. A medida que trascurren los años nos damos cuenta de que cada vez es menor el tiempo que nos queda y que son muchas las cosas que no hemos terminado. Un motivo más que sobrado para que nos esforcemos un poco más. Y siempre sin olvidar que, al margen de la edad que tengamos, hemos de seguir con el mismo interés y entrega por cada cosa que nos propongamos realizar. Pero siempre con ciertos condicionamientos. Si somos ancianos, hemos de medir cada una de nuestras acciones en o frente a la sociedad y en nuestra profesión. Salvo en gran peligro o urgencia, a cualquier edad, pero más en la ancianidad, es imperativo que no sobrepasemos nuestra capacidad actual y que, siempre que sea factible, aplacemos nuestras decisiones para poder reflexionarlas con calma. Alcanzadas ciertas edades, como puede ser la mía, se dice que aumenta la prudencia; pero también, en algunos casos, las decisiones precipitadas. En otras muchas ocasiones, demasiadas, no se incrementa la prudencia ni la temeridad, lo que sí aumenta, de forma lamentable, es el conformismo impuesto.

Ser viejo no es solo recordar, es recordar y ya no poder cambiar nada. Cuando se va acercando el final caemos en la cuenta de que deberíamos haber cambiado muchas cosas, no obstante, puede ser demasiado tarde, por lo que hemos de evitar demorarnos demasiado.

Los años pasan y se notan, ¡vaya si se notan!, pero uno se adapta y puede ser muy feliz. Lo que sería muy triste es que uno advirtiese que empieza a sobrar. Cuando la persona envejece, sus ojos se van empequeñeciendo; sin embargo, la mirada es la misma de su juventud y nos puede aún envolver en frescura y alegría. Se repite, y es verdad, que a medida que transcurren los años se parecen más entre sí las personas que viven en pareja; sin embargo, sería deseable que siempre existan diferencias, porque para quererse es necesario que cada uno siga siendo quien es con su manera de sentir y hacer. En la ancianidad aún más triste que servir para poco es pensar que ya no le importas a casi nadie.

Confieso que, aunque ya sea anciano y no suba las pendientes como antes, todavía me indigno y me rebelo; soy un viejo vivo. En la ancianidad pido que me ayuden a subir la cuesta o incluso que me obliguen a dejar el descanso. Mas, eso sí, el que me acompañe ha de interpretarme en lugar de simplemente contemplarme como el pasado. Y lo que de ninguna manera puedo consentir es que alguien me intente almacenar cuan objeto de museo. Si soy anciano y dices quererme, no trates de venir a imponerme nada, ayúdame eso sí a ejercer mi libertad, la que todavía me queda. Recordemos lo dicho por el filósofo de la armonía, el inglés Thomas Hobbes (1588-1679): “Hombre libre es aquel que, en aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza e ingenio, no se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de llevar a cabo.”

Queda mejor viejo gruñón que dócil queda bien. Mientras respiramos, el corazón nos late y nuestra mente trabaja, nos debemos acomodar y cambiar según transcurren los años para adaptarnos a la ancianidad. En conclusión, que aunque seamos ancianos, seguimos vivos, al menos hoy. ¿Mañana? ¿Quién sabe mañana? Dios dirá.

Llegar a la vejez es asimismo recompensa, que en algunos casos podría tacharse de excesiva, al advertir que en nuestra vida pudo haber más errores que aciertos. Sin embargo, no hay marcha atrás y solo cabe reconocer, aceptar, pedir perdón y seguir hasta que Dios disponga el final.

El problema de la ancianidad no está en la disminución de las facultades sino en la pérdida de las ilusiones y del deseo de aprender. Es como si rápidamente ya no quedase nada de aquello que teníamos en la infancia y dejásemos de ser educables. Y hemos de reconocer, al menos en mi caso, que nos produce una mezcla de tristeza y temor. El aforista y crítico literario italiano Arturo Graf (1848-1905) lo decía así: “Desdichado el hombre en quien nada perdura del niño”.

Soy anciano y como tal me seduce y me uno a esta afirmación del bohemio, de lengua alemana, Franz Kafka (1883-1924): “Quien conserva la facultad de ver la belleza no envejece”. Lo que sí hemos de aceptar es que en la vejez nos vamos quedando sin sueño y sin sueños. Algo que es verdad y hemos de admitir, pero aun así, por encima de todo, no dejar de creer en la gratitud por el tiempo que nos queda como parte de nuestra propia vida y cordura.

Finalmente, querido lector, si me preguntas que cuántos años tengo, te contestaré que los suficientes y que ni tú ni nadie me los pueden ya quitar; en cuanto a los que me quedan, te diré que igual que a ti, ya que por muy joven que seas, ni tú ni yo sabemos cuántos serán.