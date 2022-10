La flor que inspiró a Da Vinci desaparece en O Ribeiro

La ‘Aquilegia vulgaris’, una planta silvestre de la familia ‘Ranunculaceae’, es la primera especie en estado natural que pierde el Bosque Ridimoas, en Beade, desde que existe esta asociación, 1988. La desaparición se atribuye al cambio climático.

La especie tiene una hermosa flor que inspiró en su día a Leonardo Da Vinci, quien la pintó en varias ocasiones, y de hecho aparece en sus dibujos de plantas, cuyos originales están en la Biblioteca Real del Castillo de Windsor, en Reino Unido.

Ya no se detecta en el Ribeiro del Avia en donde debió ser abundante, y en algún parque natural de la provincia de Ourense, como en el Serra do Xurés, que arde todos los años, ya no aparece en la relación de su flora. Pero se cree que existe en otras zonas de Galicia que mantienen las condiciones climáticas adecuadas.

En zonas de muy alta montaña aún puede quedar esta planta en estado silvestre, pero en O Ribeiro “ya no”, apunta Pablo Rodríguez Oitabén, presidente de la asociación Ridimoas, que teme que se trate de un aviso de lo que acontecerá en el resto de Galicia con el tiempo.

La ‘Aquilegia vulgaris’ necesita hábitats frescos de bosque caducifolio pero “llevan años siendo muy secos. En Ridimoas no se dio ese ambiente necesario”. Apunta que el Ribeiro del Avia “es muy vulnerable al cambio climático”, y también destaca el uso de los herbicidas.

"Ya no queda ni rastro y el hábitat ha cambiado totalmente"

Oitabén comenta que la planta existía en un punto del bosque Ridimoas, a donde era difícil bajar. “Creí que seguía existiendo, pero fui un día y ya no la vi, ya no queda ni rastro y el hábitat ha cambiado totalmente. Estaba junto a un arroyo, tenía un metro de alto, dediqué tiempo a buscarla pero desapareció. El arroyo lleva tres años sin agua”.

El experto alerta de que este año secaron muchos castaños en O Ribeiro, y si se repite otro verano seco pueden desaparecer más árboles y plantas.

La ‘Aquilegia vulgaris’ aparece en la guía de la flora del Parque Natural del Invernadeiro, en una publicación de la Xunta de 2004 donde le llaman “Bonetes”. También está en la guía del Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, de 2005, donde se indica la subespecie del cuadrante del noroeste Ibérico ‘Aquilegia vulgaris’, subespecie Dicheroa. En la guía de la flora de la Baixa Limia-Serrra do Xurés, de 2004, ya no aparece citada.

Asimismo, Oitabén señala que en la guía de la flora y fauna de Europa, de la editorial Omega, de 1979, ya se indica que esta planta “debería ser protegida como en el este de Suiza”, de manera que deduce “ya la veían en peligro”.

El experto observa que tanto en la guía de la Enciña da Lastra como en la del Invernadeiro aparece la misma foto, por lo tanto, “habría que saber si es que ya no la hay”.

En otras partes de Europa la planta está protegida

Oitabén lleva tres años tratando de localizarla en sus hábitats y ya no queda porque ha cambiado el clima. “Podemos decir que la hemos perdido”. En castellano se denomina aguileña y “aquí le llamamos pico de águila”. Puede llegar a un metro de alto y en la historia del arte aparece en dibujos de Da Vinci, quien “dedicó mucho tiempo a dibujarla por su forma bonita”.

Estos originales se encuentran en el Reino Unido. En otras partes de Europa la planta está protegida.

"Es la primera especie que perdemos desde que tenemos la asociación"

El presidente de Ridimoas lamenta que “pasó de ser frecuente a desaparecer”, y que “por las sequías de los años cuarenta y cincuenta debió de quedar reducida a una parte umbría del bosque y creímos que la íbamos a tener ahí siempre, pero llevamos tres años buscándola. Las últimas fotos que tenemos son del 17 abril de 1992. Sería interesante que si alguien la encuentra nos lo comunique. Es la primera especie que perdemos desde que tenemos la asociación”.

Oitabén considera que, en los sitios donde aún exista, se debería proteger, y apela a la Consellería de Medio Ambiente, porque entiende que la Xunta debería empezar a pensar en los espacios protegidos. Lamenta que se trata de hábitats muy sensibles que van a desaparecer.

“Buscas plantas que sabías que las había pero que ya no las encuentras, y en O Ribeiro es difícil que se recuperen”. Desde Ridimoas creen que en otros sitios de media montaña, no sobreexpuestos a un cultivo extensivo como el de los viñedos, quizá sea posible encontrarla.