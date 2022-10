El edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, en el Concello de Ourense criticó la propuesta “alfa” del regidor ourensano sobre las nuevas líneas de transporte público y el proceso participativo que convocó para recoger las opiniones de los ciudadanos. A este respecto, señala que “Jácome está pretendiendo estos días una cortina de humo, para sacar adelante el nuevo pliego de la concesión del transporte público. Por eso se inventa la propuesta de nuevas líneas y abre un proceso participativo, a estas alturas tendría que estar avanzado el pliego de la concesión, pero los ciudadanos deben saber que Jácome no tiene interés en sacarlo adelante, como no tiene interés en el termalismo ni el mercado de abastos”. Y añade que “todas las asociaciones conocen las necesidades en materia de transporte y Jácome ya recibió de ellas una propuesta, pero no les hace caso ni las escucha. Es una cortina de humo para esconder su incapacidad de gestión”.