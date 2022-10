Ourense dice adiós a una semana de cine

El Festival de Cine de Ourense despidió ayer su 27 edición, pero no ha apagado todavía sus proyectores. Este fin de semana seguirán encendidos en el Teatro Principal, donde el público podrá ver las cintas premiadas por el jurado.

Jaime Chávarri recibió la Calpurnia de Honor y presentó su película “La manzana de oro”, tras conocer que la Seminci la excluye de su sección oficial por exhibirla en el OUFF

La gala de clausura se celebró en el Auditorio y tuvo un destacado protagonista, el director Jaime Chávarri, que además de presentar al público el pase especial de su nueva película “La manzana de oro”, recibió la Calpurnia de Honra del festival. En el transcurso del acto, presentado por la actriz Isabel Blanco y el actor Chechu Salgado, se entregaron los premios del jurado, conocidos este jueves, y se dieron a conocer los dos galardones que todavía no habían sido desvelados. El premio del público es para “O home e o can”, de Ángel de la Cruz, rodada en Ourense y con la que el OUFF inauguró esta edición; y el Premio Xacobeo para la “La manzana de oro”, también rodada en la provincia y elegida para clausurar el certamen.

Excluida de la Seminci

Precisamente este pase especial ha provocado la retirada del film de la sección oficial de Semana Internacional de Cine de Valladolid. La Seminci anunció ayer, horas antes de la gala de clausura, que la exhibición previa en otro festival español es causa de exclusión de la sección a concurso, tal y como recoge el artículo 5 de su reglamento. Según detallaron, el equipo no informó de esta circunstancia.

No obstante, en la presentación de la cinta en el marco del OUFF, que se hizo este viernes por la mañana, los productores Mario Real y Xosé Zapata destacaron el “orgullo” de presentar el film en Ourense y el apoyo recibido por la Diputación: “Teníamos una deuda con Ourense para hacer el estreno de la película aquí”.

“La manzana de oro” supone el regreso al cine de Jaime Chávarri tras 17 años y, tal y como él mismo la definió, es una película que “trata sobre la gente que hace o pretende hacer arte, que es lo que yo hago o pretendo hacer”. Esta cinta es la primera que rueda en Galicia, una experiencia, describió, “maravillosa. Se rueda mucho en Galicia y ahora empiezo a entender por qué”, dijo.

Basada en la novela “Ávidas pretensiones”, de Fernando Aramburu, está protagonizada por Marta Nieto, Sergi López, Adrián Lastra y los ourensanos Elena Seijo y Abelo Valis. Este último, un “descubrimiento” para Chávarri es de Ribadavia y se estrena en un largometraje. “Me siento un privilegiado”, dijo, ante el hecho de hacerlo junto a Chávarri. Una “felicidad absoluta”, también para Elena Seijo, que confesó su admiración por el cineasta.

Premios de la sección oficial

En la gala de clausura se entregaron también los premios de la sección oficial de largometrajes en la que competían 12 películas. “Restos do vento”, de Tiago Guedes, recibió la Calpurnia a la mejor película; Radivoje Andric el Premio Carlos Velo a la mejor dirección por “How I learned to fly”; “El agua”, de Elena López Riera, el Premio Especial del jurado; Jean-Pierre y Luc Dardenne el Premio al mejor guion por “Tori et Lokita”; Arawinda Kirana el Premio a la mejor interpretación por “Yuni”, de Kamila Andini, y la directora y guionista Gisela G. Ramos el Premio CIMA, a la mejor profesional por “Perfume de gardenias”.

Al acto asistió, entre otras autoridades políticas e institucionales, además de figuras destacadas del audiovisual gallego, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que destacó el “impacto indiscutible” del OUFF como “gran escaparate para los creadores más punteros de toda la escena gallega, pero también para los proyectos internacionales de gran envergadura”.

Esta tarde, a las 19.30 horas, el Teatro Principal acoge la gala de entrega de los premios OUFF en curto y Fas Muvis.