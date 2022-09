El Concello de Baltar está tratando de dotar de local social a los pocos pueblos que están sin uno, y que según el alcalde, José Antonio Feijóo, son Quintá, O Bouzo, y Sabucedo. Es una prioridad del grupo de gobierno que todos tengan un lugar público donde juntarse los vecinos para compartir y divertirse.

Gran ejemplo de ello y que pone de referente para los demás, es el de San Martiño, al lado de la frontera lusa. “Estoy muy orgulloso de ellos, cada día se juntan para hacer trabajos de manualidades, jugar a las cartas, reuniones de todo tipo, magostos, juegos populares” apunta. Pero quedan aún sin local Quintá, Sabucedo donde está hecha la estructura y tejado pero está sin completar, y O Bouzo. Quiere en pocos meses conseguir una propiedad donde hacer obras, y en algún caso “la tenemos pero en otros hay que adquirirla como en Quintá”.

Hay otros locales acondicionados pero carecen de equipamiento y mobiliario, pero “con fondos propios y algunas solicitudes de ayudas que tenemos pedidas pretendemos que tengan todo eso”. Considera que hay que paliar la falta de establecimientos públicos en las aldeas, que debería haber un régimen fiscal especial “para el tratamiento de estos locales que no pueden permanecer abiertos porque no son rentables ya que al ser pocos los usuarios no les compensa para pagar impuestos”.