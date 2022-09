Jácome rompe la hucha municipal y repartirá 100 euros por vecino para gastar en Navidad

El alcalde de Ourense estrenó ayer la semana con toda una batería de anuncios públicos ante la junta de portavoces, y ya dentro de la precampaña electoral más adelantada que se recuerda en la ciudad. De hecho, entre los anuncios que hizo ayer destaca que el gobierno local que él preside está ultimando los preparativos para repartir un bono de 100 euros a cada vecino de Ourense para gastar en “el comercio, la hostelería y las actividades profesionales de la ciudad” en esta Navidad. Solo en firmas de Ourense, no en negocios foráneos. La inversión rondaría, de extenderse la ayuda al 100% de los vecinos de la capital, los 11 millones de euros.

La iniciativa, sin precedentes y sin límite de edad, pues en un apartado del comunicado oficial advierte de que se trate de un vecino o vecina menor de edad recibirá esos 100 euros su “tutor legal”, fue hecha pública ayer desde el Concello, sin aclarar todavía cómo podrá optarse a esos 100 euros, y si el reparto se hará de forma lineal, sin tener en cuenta los ingresos del vecino o vecina en cuestión. Su objetivo es “servir de estímulo a la actividad económica en el entorno de las fiestas navideñas”.

Se paga con el móvil o un código

Los bonos, con un valor de 100 euros, estarán operativos por tanto desde mediados del mes de diciembre a finales de enero, con lo cual los ciudadanos, y por tanto votantes, podrán gastarlos tanto en la campaña navideña como en la de las rebajas de enero.

Según explica el Concello, las personas usuarias de los bonos podrán pagar sus compras utilizando el teléfono móvil o, si lo precisan, a través de un código en papel, que deberán acompañar de su documento nacional de identidad. Insisten en que “cada vecino o vecina del Concello de Ourense recibirá un bono por 100 euros. En el caso de menores de edad, serán beneficiarias las personas que sean sus tutoras”. No aclara si entran incluso los bebés como beneficiarios.

Puntualiza que el consumo deberá llevarse a cabo exclusivamente en negocios locales, no en grandes superficies, y se establecerán límites por establecimiento, para favorecer que se beneficien de esta iniciativa el mayor número posible de negocios, dado que la finalidad de esta medida es “evitar que unos pocos acaparen las ayudas”.

Transporte urbano

La otra noticia que daba ayer el alcalde es que va a publicar en breve una propuesta o “plan alfa” , según su curiosa definición, de líneas de transporte urbano de la ciudad y una línea troncal, y que se expondrá para que todos los vecinos y colectivos puedan aportar sus ideas.

En cuanto a las líneas del transporte, el grupo municipal del PP señaló que “llevamos tiempo esperando a que se exponga ese proyecto de líneas de autobús, pues siempre dijimos que ese era un trabajo en el que había que escuchar a los vecinos y consensuar algo tan importante para mejorar el servicio”.

Apoyo para los presupuestos

En un auténtico sprint por acelerar todo lo atascado, Jácome también pidió apoyos a la oposición para sacar adelante los presupuestos de 2023 antes de que remate este año. En lo que respecta a los presupuestos, el PP y en su nombre la portavoz, Flora Moure, indicó que “ese trabajo quedó hecho y perfilado por parte de nuestra concejala Ana Morenza, quien siempre recalcó que si no se podía avanzar fue porque las áreas de gobierno gestionadas por DO no le facilitaron la documentación requerida que desde las áreas del PP sí le entregamos en tiempo y forma”, advierten los populares.

El BNG recuerda que ya había un acuerdo plenario para repartir estas ayudas

El PP indicó en lo relativo a los bonos de comercio que anuncia Jácome que “las ayudas a la hostelería y el comercio local partieron siempre de nuestro grupo, algo que ratificamos luego propiciando y apoyando la modificación presupuestaria necesaria para ello”. Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Seara, recordó que “hay un acuerdo plenario al respecto y en el que se iba a emplear el sobrante de las ayudas a las autónomas y autónomos y que nosotros pedimos ampliar en su día al comercio local. En la primera reunión hace varias semanas trasladamos una propuesta concreta en la que se fijaban límites máximos en cuanto a la cantidad a gastar en cada establecimiento y cantidades máximas a gastar para cada sector”. En lo relativo a la propuesta de modelo de transporte público que ayer anunció Jácome que va a publicar, y descartada por el alcalde la línea circular, Seara recuerda que ya el BNG presentó una moción, en la que se solicitaba abrir a debate esta cuestión y permitir las aportaciones no solo de los grupos municipales, sino también del vecindario, “algo que ahora parece estar dispuesto a hacer el gobierno local, cosa que nos satisface”. En relación al anuncio del alcalde de elaborar los presupuestos municipales para el año 2023, desde el BNG lamentan de que “no fuera una prioridad en los años anteriores de lo que llevamos de mandato”, indica Seara.