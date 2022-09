El PSdeG-PSOE de Ourense califica los presupuestos de la Diputación de Ourense para el 2023 como una “concesión indiscriminada y masiva de subvenciones, fondos y proyectos a dedo”. El grupo provincial socialista consideran que “estamos ante uno nuevo uso de los fondos públicos de manera partidista, con el único objetivo de atender a intereses personalistas del PP y de su líder, en una nueva feria del caciquismo, basada en la vulneración de la ley y de la Constitución”.

Los socialistas abogan nuevamente porque se acuerde una normativa para determinar criterios “objetivos, justos y equitativos” en la distribución de los fondos públicos de la Diputación de Ourense a los municipios de la provincia. También consideran que el resultado de estas subvenciones nominativas “a dedo” y de la modificación de crédito “es una provincia más empobrecida, más desigual y en la que se está engañando a la ciudadanía”.

En este sentido, también apuntan la que los municipios “presentan diversidad de proyectos, que en el caso de aquellos que no son del PP son ignorados sistemáticamente y cuando le preguntamos al equipo de gobierno de la Diputación, siempre responde que no saben nada, lo que nos da a entender que no tienen conocimiento de lo que hace su propio presidente”.

“Esto no es lo normal”

El portavoz provincial del PSdeG-PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, destacó que con este reparto “discrecional” vuelve a “llover sobre mojado” e hizo un llamamiento a población de la provincia para que “sea consciente que esto no es el normal, por mucho que suceda año tras año. Hay que finalizar con el reparto discriminatorio, absolutamente desigual y a dedo que hace Manuel Baltar”. En este sentido, el líder de los socialistas ourensanos también subrayó que en la Diputación de Ourense “se reparten más dinero a través de subvenciones nominativas que del que se destina a cooperación con los municipios, algo que resulta escandaloso”.

El diputado provincial del PSdeG-PSOE en la comarca de Valdeorras, Aurentino Alonso, hizo hincapié en que “estamos ante unos presupuestos ‘calcadiños’ a los de años anteriores, en los que apenas hay variaciones”. El diputado provincial socialista también señaló que “estamos en una provincia con unos defectos muy grandes, que ocupa los últimos puestos a nivel nacional de cualquier índice económico y los primeros puestos a nivel de envejecimiento, pérdida de población y emigración de la juventud y en parte por el pésimo reparto que se hace de los fondos públicos por parte de la Diputación”.

Alonso Araújo afirmó que “aquí se presume mucho de ourensanía, pero la ourensanía no se hace repartiendo dinero de manera arbitraria, se hace repartiendo equitativamente los fondos y dándole a todos por lo menos algo”. El diputado provincial también quiso poner el foco en la “grave” situación que viven muchos municipios a causa de la crisis y en la necesidad de que la Diputación haga un esfuerzo “más solidario se queremos que esta provincia avance”.