Un material tan apreciado para el invierno porque abriga y además es un buen aislante, la lana, se está convirtiendo en un problema para muchas explotaciones ovinas gallegas. Y es que las empresas autorizadas para recoger este subproducto no lo están haciendo y la explicación que reciben los granjeros afectados por parte de la Administración Pública es que estos empresarios alegan que sus naves están cargadas y la lana no tiene la salida que esperaban. En la provincia de Ourense hay varias explotaciones afectadas por esta situación, siendo una de ellas la del Centro de Educación Ambiental O Rexo, situado en la Reserva da Biosfera Área de Allariz, que aún almacena la esquilada en abril a unas 300 ovejas aproximadamente, y en pocos meses será la próxima.

En O Rexo todos los años se les retira la lana a las ovejas, unos 3 a 4 kilos por animal, y este año se encuentra con el problema de que no tienen quien se las recoja y “es un subproducto contaminante, y crea un nido de roedores alrededor”, apunta Carlos A. Estévez, coordinador. Dice que “ya no me gustó que junto con los esquiladores no aparecieran los `laneiros´ para transportar la lana para sus naves, para destinarla a diferentes usos como a alfombras y otras transformaciones”. Ni los `laneiros´ ni la Administración pública “se hacen cargo, ni nos dan una solución”.

El problema con este subproductos es que no se puede enterrar, ya que no se degrada, y tampoco quemar ya que ni siquiera arde y solo crea humo, y hay ganaderos que hacen hasta dos esquiladas al año, y ante esta situación “hay muchas quejas”. Señala de hecho que algunos ya desesperados se deshacen de ella con métodos inapropiados, como enterrarla y eso “no es ético” y se terminarían llenando las fincas.

Comenta que “nos llamaron pequeños ganaderos y no saben qué hacer con la lana”. Destaca que es un material inófugo, y de hecho sabe de una empresa que lo usaba como material aislante entre el salpicadero y el motor de los coches.

Esquilar las ovejas es fundamental para quitarle peso al animal, que no se estrese y coma mucho mejor entre otras ventajas.

Un problema sin solución

Desde la Asociación Galega Ovina y Caprina, Ovica, apuntan que se trata de un problema en todo Galicia que “hasta ahora se iba resolviendo de poca y mala manera, pero cada vez se acumula más lana”. Y este subproducto desde hace años fue declarado como residuo “sandach”. Señalan que las provincias de Ourense y Lugo son las más afectadas por su mayor número de granjas, y que la lana siempre fue materia prima para muchos fines pero el procesado es muy laborioso y con muchos residuos contaminantes y cada vez hay menos gente que la procese. “Supuestamente hay empresas registradas para recogerla pero la realidad es que no existen” y por ahora no hay una solución al problema, y “hay gente con la lana de varios años almacenada en la granja”.