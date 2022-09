La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participó ayer en el mitin de presentación de Luís Seara como candidato a la Alcaldía de Ourense, indicando que es la persona apropiada para devolverle la dignidad a la institución y recuperar el orgullo de la ciudad. La líder nacionalista señaló que Seara reúne la serenidad y solvencia necesarias para asumir este reto y dar “un paso de xigante” para transformar Ourense.

Tras años “de disparate”, dijo Pontón, el BNG tiene al candidato que traerá “as boas prácticas” a la política municipal. Para ello, el partido tratará de conseguir un resultado histórico que saque a Jácome de la Alcaldía y a Baltar del gobierno provincial.

“Ourense merece un novo rumbo, dirixido pola ilusión e o entusiasmo do BNG e do candidato Luís Seara, merece volver ser faro de cultura, subir ao tren da transformación urbana que pon no centro ás persoas, confiar nos seus recursos, no seu patrimonio, nos seu potencial produtivo, no comercio de proximidade”, defendió en el acto que tuvo lugar en el Teatro Principal.

Para la formación nacionalista, las elecciones municipales de 2023 son también el primer paso hacia el cambio gallego y Pontón afirma que no van a escatimar esfuerzos, talento y trabajo para que Ourense forme parte de ese “tempo novo que Galicia merece”. La portavoz del BNG agradeció a los dos ediles nacionalistas en la corporación municipal, Seara y Ruht Reza, que hayan mantenido la serenidad ante las provocaciones y episodios que se han vivido en este convulso mandato.

La alternativa, dijo, “non está naqueles que, lonxe de ser parte da solución, foron parte do problema, cómplices necesarios da desfeita institucional, económica e social destes anos, a solución non está en volver ao peor do pasado desta cidade”.

En su intervención, Seara pidió a los asistentes que huyan del discurso que dice que todos los políticos son iguales. “Cando facemos iso estamos abrindo a porta de par en par ao fascismo e ao populismo”. Frente a esto, su presencia en la corporación y en la candidatura que lidera es por “vocación de servizo”.

Seara defiende que gobernar no consiste solo e asfaltar calles o poner bancos, cuestiones que también hay que hacer, sino que hay que tener ambición para transformar una realidad: “Non chega con xestionar de modo eficaz e eficiente, hai que ter ambición para desenvolver proxectos que sitúen a Ourense na vangarda das cidades de Europa”, señaló. Subrayó la urgencia de que la ciudad recupere “autoestima”.

El candidato nacionalista a la Alcaldía se refirió a la necesaria atención a los barrios y el rural en una ciudad que, dijo, “é moito máis que o seu centro urbano, porque é unha realidade policéntrica e, polo tanto, é necesario crear espazos de centralidade nos barrios e parroquias do rural”. El equilibrio territorial, añadió, “ten que verse no deseño das novas infraestruturas, na implantación de novos servizos e á hora deseñar os espazos públicos ao servizo das persoas”. La humanización de los espacios y las políticas de movilidad serán ejes estratégicos para o BNG.