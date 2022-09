La Fundación Amigos de Galicia entregó ayer por la mañana mochilas con material escolar para que los menores más vulnerables de Ourense atendidos por la entidad puedan comenzar las clases en igualdad de condiciones.

Con la colaboración del Centro Comercial Pontevella, lograron entregarse 28 mochilas en el Centro Comercial Ponte Vella de Ourense. Según explicaron desde la organización “estas mochilas contienen libretas, lápices, ceras, gomas, compás, reglas, material de dibujo para los más pequeños, dispositivos electrónicos, flautas, botellas isotérmicas, (pen drives y otros objetos), para hacer frente a una vuelta al colegio complicada por el escenario inflacionista”.

El regreso a las aulas de este septiembre de 2022 será más pronunciada que nunca para las familias gallegas. La subida de los precios de los libros de texto y de material escolar debido a la inflación ha alcanzado hasta un 25% con respecto al año pasado, lo que supone un esfuerzo extra. Además, las ayudas escolares de las administraciones públicas este año no incluyen la etapa infantil, por eso Fundación Amigos de Galicia refuerza sus ayudas en edades comprendidas entre los 3 y los 6 años.

Cabe destacar que estas entregas de material escolar se desarrollarán a lo largo de todo el mes en diferentes municipios de Galicia y ayer se hicieron en Ourense. Desde la entidad, comentan que “estas entregas están siendo posible gracias a la participación de entidades, empresas y personas que están colaborando en la campaña ‘Nas súas mochilas, o seu futuro’; y a pesar de que la cooperación está siendo muy buena por parte de la ciudadanía, la entidad también se está haciendo cargo de la compra de material. Esta vuelta al cole para las familias en situación de vulnerabilidad supone un gran esfuerzo”.

Uno de los ejemplos es Susana, madre soltera, que ha recibido ayuda, a través de esta campaña. La progenitora afirma que “la aportación que recibió me ayudó mucho porque este año mi hijo empieza el colegio y si no hubiera recibido esta ayuda los gastos hubieran superado los 500 euros entre comedor, material, uniforme, etc. La ayuda que recibí me ha aliviado muchísimo.” Esta familia recibió un libro valorado en 128,59 € comprado por la Fundación Amigos de Galicia, para el menor de 2 años que comienza el colegio este año. Susana recurrió más de una vez a las administraciones públicas y se le negaron subsidios en varias ocasiones. Asegura que las personas que cobran ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o la RISGA no disponen de más apoyos y “es muy complicado para ellos incluso encontrar una vivienda de alquiler”. Susana es el ejemplo de muchas otras personas que sufren la crisis inflacionista y la falta de ayudas de las administraciones.