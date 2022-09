“En cartelera tiene que haber hueco para todo, también para el cine más puro”

Ángel de la Cruz (A Coruña, 1963) es guionista, director y un clásico en los premios Goya del cine de animación. En tres décadas entregado al sector audiovisual ha trabajado en series, programas de televisión, cortos y largometrajes. Su última película “O home e o can”, en blanco y negro y rodada íntegramente en Ourense, se estrena este viernes. Es la película inaugural del Festival de Cine, OUFF, y compite en la sección oficial. “Gustará más o menos, pero yo estoy encantado con el resultado, muy contento”, dice.

–¿Cómo lo lleva?

–Pues como siempre; parece que con los años uno ya no debería ponerse nervioso, pero se pone. No ya por la película en sí misma, sino por los invitados, que no se me olvide nada… todas esas cosas que estamos preparando para que salga lo mejor posible.

–¿Cómo y cuando nace “O home e o can”?

–Nació en 2014. En una película siempre hay un proceso largo de maduración. La idea original es de Rafa de los Arcos, director y guionista también, y otros compañeros. En un momento determinado me sumé yo, pero ellos se metieron en otras cosas y me quedé en solitario escribiendo el guion. Cada vez me gustaba más la historia y creía más en ella. Y aquí hemos llegado.

–Ambientada en la Galicia real, la de la despoblación. ¿Qué verá el espectador?

–La despoblación es el arranque de la película y lo era también de la idea original, es una idea que siempre estuvo en el argumento. Un hombre, Manuel (Manuel Manquiña), que se queda solo en un pueblo con su perro, pero después fue derivando hacia otros lados. Se habla de la soledad, la Galicia rural y vaciada, pero el catalizador de la historia es que el perro sufre un accidente y el hombre, que tiene una discapacidad intelectual, sale por primera vez del pueblo para buscar ayuda en la ciudad, en Ourense. Y curiosamente ahí, en el bullicio y la vorágine, es donde posiblemente se va a encontrar más solo. Es una odisea porque él busca también a una hija que perdió en su momento y acaba conociendo a a Paula (Paula Chaves), una chica de una familia desestructurada que está a años luz de lo que es él. Y nace una amistad entre ellos.

–¿Se puede estar más solo en una ciudad llena de gente que siendo el único habitante de una aldea?

–Es lo que cuenta la película. Manuel en su aldea es feliz, con sus gallinas, su perro y su vida, que la tiene medianamente arreglada. En la ciudad, cuando pregunta, la gente le escapa, es visto como un bicho raro. Esa es un poco la crítica que quiere hacer la película.

–Y lo cuenta mostrando una realidad sin adornos.

–Por la temática de la película, intenté hacer un homenaje al neorrealismo, a aquel cine italiano de los años 40 y 50, que tenía unos medios muy limitados y hacía unas películas muy reales, muy naturales, con casi nada, sacando las cámaras de los estudios de rodaje a la ciudad, muchas veces con actores no profesionales sin intervenir mucho en los decorados ni en el vestuario. Y eso es lo que tratamos de hacer, que la película fuese muy realista y muy natural, y reflejase de alguna manera la sociedad real en la que estamos viviendo.

"La realidad está fuera de las redes sociales y nos la estamos perdiendo"

–¿Nos estamos pasando con los filtros en la era de Instagram?

–De hecho, hay una mención explícita a las redes sociales. Manuel pregunta a Paula qué dicen de ella las redes sociales y ella responde que nada, que realmente no dicen nada de nadie. Y esa es la conclusión, no dicen nada que sea verdadero, la realidad está fuera y nos la estamos perdiendo.

–¿Qué tal se rueda en Ourense?

–Fantástico. Me gustaría mencionar a la productora Ézaro, que entró en la película en 2019 y se volcó con ella. Si no llega a ser por ellos no la sacamos adelante, tanto por el productor, José Montero, como por la gente de producción de Ézaro, que me empujaron para sacar el proyecto. Entre los apoyos está también el Concello, y la que más la Diputación de Ourense. Cuando entraron ellos fue el punto de no retorno para rodar en Ourense (en distintas localizaciones de la ciudad, San Cibrao y Cea). Pero no fueron solo las instituciones, también la gente. Todo fueron facilidades. No me extraña que se esté convirtiendo en el plató de Galicia, porque es una maravilla.

"Es la primera vez que el resultado final se parece más a la idea que yo tenía cuando escribí el guion"

–Una idea que nace en 2014 llega en 2022 a la pantalla. ¿Tanto cuesta hacer cine?

–Cuesta mucho. No solo encontrar la financiación, que también es complicado, pero muchas veces es el guion. Yo suelo decir que si no se hizo hasta ahora es porque no se tenía que hacer. Manquiña estuvo desde el principio, pero Paula, que fue un descubrimiento y ha hecho un magnífico trabajo, no estaba, yo no la conocía. Quiero decir que cuando las películas no salen hasta un determinado momento es porque no tenían que salir. Por el camino ha mejorado el guion, hemos encontrado los escenarios adecuados y los actores. Es la primera vez que el resultado final se parece más a la idea que yo tenía cuando escribí el guion. Es la película en la que menos he tenido que renunciar, porque en todas tienes que renunciar a algo.

–¿Qué poso cree que va a dejar en el público?

–La ha visto muy poca gente, pero creo que salen del cine emocionados. Los primeros minutos desconcierta un poco, pero enseguida te atrapa. Tiene momentos de risas, dramáticos en los que te emocionas, pero sobre todo te toca la fibra. Es lo que me han dicho textualmente. Y sorprende. El registro nuevo de Manquiña, la naturalidad de Paula, la forma de realizar que ya no es al uso, porque ahora se estila mucho la testosterona, los tiros y las explosiones, y esto no tiene nada que ver con eso. El poso es de una película que al final recuerdas con buen gusto.

"Tiene momentos de risas, dramáticos en los que te emocionas, pero sobre todo te toca la fibra"

–¿Falta espacio para el cine más simple, más puro?

–Yo creo que sí. Hay hueco para todo, y de todo tiene que haber lógicamente. Pero hay un abuso de ese mal llamado cine comercial, porque comercial es alguno y otro no, y parece que lo único que se estrena con posibles para poder exhibirse en buenas condiciones es ese cine de acción, violencia, de thriller y de superhéroes, y parece que no hay otra cosa en cartelera. Tiene que haber hueco para todo, y también para este tipo de cine.

–Y ahí es donde juegan su papel los festivales de cine como el OUFF.

–Efectivamente, los festivales están también para esto, para estas películas a las que a veces les cuesta llegar a las carteleras, para que sean conocidas y que tengan también su recorrido y su oportunidad de ser conocidas en todo el mundo. Nosotros queríamos estrenar en el OUFF porque rodamos ahí y nos parecía el sitio ideal para el estreno, pero la siguiente fase es intentar enviarla a festivales internacionales y que tenga un recorrido lo más amplio posible antes de estrenarse en sala.