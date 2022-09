Las principales calles de la ciudad de As Burgas cambiaron este domingo el motor por los pedales en una demostración de que existe una gran afición por la bicicleta y muchas ganas moverse con ella de manera segura. Fomentar el uso de la bici y concienciar a los automovilistas sobre la necesidad de un mayor respeto a los usuarios de las dos ruedas es el objetivo con el que nació el Día da Bici en Ourense en 1984 y se mantiene en 2022.

Este domingo, tras el parón de dos años por la pandemia, se celebró la 36 edición de este evento que trasciende lo deportivo para convertirse en una fiesta de la bicicleta en la que participan ciclistas profesionales, aficionados, familias, pandillas y, sobre todo, muchos niños que disfrutan de un paseo seguro por las calles por las que normalmente no pueden circular. La marcha salió a las 12.00 horas de la Alameda y recorrió las principales arterias.

"Hay mucha gente con ganas de usar la bici"

“Este día es un éxito y nos enseña que hay mucha gente con ganas de usar la bici”, señala Carlos Moure, fundador y organizador del evento. “Ahí es donde queremos poner el foco, en el respeto y la empatía que son necesarias para que la bicicleta se pueda usar como medio de desplazamiento”.

La cita registró más de 6.000 inscripciones, pero mucha gente, apunta, “acude sin inscribirse. No podría dar un número total pero sí me han dicho que han estado pasando bicicletas durante 25 minutos”. Moure señala que este día es una fiesta pero también una invitación a la reflexión: “Hay más bicis que balones, pero la realidad es que la ciudad supone un peligro para los niños; esto no debería ser así, hace falta concienciación vial y asumir que los espacios son para compartirlas con respeto”.