“No vengo a hacer política, sino ciudad; tal vez soy un verso suelto en el PP”

Ha dejado atrás la corbata y los impecables trajes de diseño de los 90 y vuelve, 15 años después, con barba de esmerado desaliño y con mochila. “He cumplido los 68, pero tengo el espíritu joven necesario para tratar de recuperar lo que la ciudad perdió en estos años, como el orgullo, la alegría y los proyectos transformadores” , afirma Manuel Cabezas Enríquez (Ourense, 1953), candidato por el PP a la Alcaldía de Ourense, un cargo que ya ostentó con tres mayorías absolutas entre 1995 y 2007.

–Tengo una duda, ¿vuelve usted para salvar a la ciudad, al PP o para salvar la mayoría de Baltar en la Diputación?

–No vengo de salvavidas de nadie. He vuelto porque me lo ha pedido mucha gente de la calle y el reto ahora es recuperar lo que perdimos tras aquellos años de mayoría absoluta: el progreso, la alegría. Hicimos una transformación de la ciudad que todo el mundo sigue viendo y ahora hay que hacer la segunda.

–Regresa a una ciudad con 3.000 censados menos, y la más envejecida de Galicia. ¿Qué se hizo mal en estos 15 años?

–No se ha trabajado para que Ourense siguiera siendo una ciudad atractiva para los vecinos, para los visitantes y para los inversores. Éramos un referente, y ahora que tenemos hasta ese AVE por el que tanto peleamos durante 17 años, no sabemos rentabilizarlo. Dejamos hecho un PERI del casco viejo, conseguimos el Urban para rehabilitarlo y no se hizo más. En termalismo dejamos pasos importantes como Outariz, A Chavasqueira y todo está paralizado o deteriorado. Cuando el bipartito nos paralizó el primer balneario de As Burgas, declarando la zona BIC para que no se hiciera, dije que pasarían 20 años y no serían capaces de hacer otro, y así fue. Solo hay inseguridad urbanística.

–Esa inseguridad urbanística de la que habla va a ser el arma electoral de sus adversarios políticos, que le acusan de dejar un plan de urbanismo anulado en los tribunales. ¿Asume algún error?

–Claro que asumo errores, pero en este tema falsean datos. Aprobamos un PXOM en 2003, y en 2007 entró al Concello una coalición (PSOE-BNG) que dos años después ya estaba realizando un levantamiento taquimétrico de la ciudad para elaborar otro plan, el suyo. Es cierto que en 2011 se anuló nuestro PXOM por unos cambios normativos que no se habían expuesto y porque faltaban informes, pero ¿qué grupo de gobierno tendría interés en exponer un plan a sabiendas de que tenía fallos e iban a anularlo?

–Pero reconoce que fue la justicia la que lo tumbó.

–El problema no fue ese, sino cómo lo gestionaron. Si tenía defectos de exposición y faltaban informes, corrige los defectos, expónlo al público de nuevo y, en dos años como mucho, habría un plan aprobado. Pero querían otro. Es el motivo por el que 15 años después Ourense no tiene un plan aprobado.

–¿Si gobierna volverá a revisar ese PXOM de 2003 anulado?

–No, pese a que era mucho mejor que dejó el PSOE, que por cierto me consta que podría ser anulado por graves defectos, pues el estudio taquimétrico tiene escalas erróneas. Si gobierno en mayoría cogería ese plan del PSOE, corregiría esos fallos y trataría de aprobarlo tras su exposición al público. Eso es solucionar problemas y gestionar, no utilizar los fallos de forma torticera para hacer política.

–Ha dicho que vuelve “para hacer ciudad, no para hacer política”. ¿Eso no es desmarcarse del PP, el partido por el que se presenta?

–Pues posiblemente. Puede que yo sea un verso suelto dentro del partido. Siempre estuve en esta organización política y la defiendo, pero la gestión municipal no responde mucho a ideologías. No puedes aplicar un esquema ideológico a la visión de futuro que tienes para una ciudad. Hablamos de estrategias para mejorar los ríos, el termalismo, el casco histórico, etcétera, en las que ningún grupo debería disentir.

–PXOM, termalismo, casco viejo. ¿Por qué empezaría si gobierna?

–Lo más urgente es definir el modelo de ciudad que queremos, y hacerlo en el mínimo tiempo, porque hemos perdido el tren y no competimos ya con las otras ciudades. El Concello tiene capacidad técnica y competencial para acometer esto. No podemos perder más tiempo. En una ciudad con obras, que se transforma, eso genera además empleo.

–Para este ingente trabajo necesita un equipo sólido. ¿Ya está decidido?

–Para hacer todo esto lo principal es tener una mayoría absoluta para tomar decisiones. De 1995 a 2007 la tuvimos, e hicimos esa gran transformación, puentes, termas PERI, parkings. Las minorías o coaliciones no funcionaron, porque solo piensan en clave política y en sus reinos de taifas.

–¿Tiene libertad para hacer la lista o ya hubo imposiciones?

–Tengo total libertad. Cierto es que hay que incorporar a algún edil que ya estaba y luego gente nueva. Ojalá que pudiera incorporar a los de mi anterior etapa que demostraron su capacidad. Pero es no va a ser así.

–Bueno a Pepe Araújo, su exedil de Cultura, ahora en Ciudadanos, ya le ha propuesto ir en su lista.

–Sí, quiero que vuelva. Se lo pedí y lo decide él. Puede haber fricciones porque abandonó el PP en su día, pero es extraordinario como persona y como político. Tengo que buscar gente con sentido común para trabajar por la ciudad.

–Usted casó a Araújo siendo alcalde de Ourense y ahora lo rescata para la lista. Por cierto, que en 2006, cuando ofició ese primer matrimonio gay del PP, con asistencia de los populares gallegos, su partido en Madrid trataba de frenar esa ley con informes incluso para avalar la homosexualidad como enfermedad. ¿Otra vez actuó como un verso suelto?

–Es cierto que se enfadó un poco el entonces obispo y alguna gente del partido, pero Pepe Araújo me pidió que lo casara, y lo hice por honestidad conmigo mismo y por respeto los deseos de la personas. No podía hacer algo contrario a lo que pensaba.

--Desde que es candidato critica la mala educación y crispación que reina en el Concello, pero nunca pronuncia la palabra “Jácome”. ¿Por qué?

–No pronuncio el nombre de ningún alcalde para criticarlo. Solo pronuncié el de Paco Rodríguez (del PSOE) porque se fue de la política en una persecución injusta y con mucho sufrimiento. Lo respeto, lo quiero y eso no puede volver a pasar en política, utilizar la justicia para estas cosas.

–¿A qué electores apela para que le salgan las cuentas de la mayoría?

–Para conseguir esa mayoría son necesarios no solo los votos del PP, sino de simpatizantes del PSOE, del BNG. Sin mayoría volveremos a lo mismo.

–Es decir que busca una especie de hegemonía de votos como las de Vázquez en A Coruña o Caballero en Vigo, basadas más en el tirón personal que en lo ideológico.

–Totalmente. No vengo con un proyecto de ciudad basado en lo ideológico, sino basado en la acción, la gestión, en definir proyectos estratégicos, no ocurrencias.

–Alguna encuesta interna apunta a un voto polarizado, sin mayorías. ¿Pactará con Jácome?

–Mi opción es la mayoría. Sin ella será muy difícil cambiar las cosas o si no ese pacto para sacar proyectos PP-PSOE .

–Pero su partido en Ourense ha vetado de forma reiterada a Villarino, el portavoz del PSOE

–No participo de esa percepción con Villarino. Si es el candidato, primero hablaré con él y con cualquiera para quien la prioridad sea la ciudad.

–El “momento Feijóo”, ¿puede beneficiarle en las municipales?

–Claro, aunque en unas municipales se votan otros factores. Es cierto que transmite cordura, pero yo escapo del estereotipo de partido.

–Vamos, que concurre a las elecciones con espíritu motero: a lomos del PP pero rodando libre.

–Sí, tengo espíritu motero. Estuve en los Balcanes con la moto, en Marruecos. Es mi pasión.

–La travesía de un concello como el de Ourense podría ser más difícil que la de los Balcanes.

–También tengo una trail que camina por barro, por tierra, por monte... Vengo preparado (bromea).

–Si gobierna en mayoría, ¿seguirá haciendo escaleras mecánicas o las va a “desenchufar” ?

–La movilidad debe de ser una prioridad, pero este Concello tiene más recursos que nunca y hay que intentar dedicarlo a temas estratégicos, consensuar con los vecinos. No hubiera hecho inversiones como las rampas mecánicas de Concordia, pero no quitaría, si gobierno, las obras que ya estén ejecutadas.