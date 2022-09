Fusión de estilos en el Our Fest

En formato ‘big band’ y rodeado de músicos gallegos, Julián Maeso fue el encargado de abrir el Our Fest Xacobeo que se celebró ayer en Expourense. Las puertas del recinto se abrieron a las 17.00 horas y el público fue llegando de manera escalonada.

El festival ofreció un cóctel de estilos empezando por el propio Maeso y una sesión con ritmos de soul, jazz, funk y country, que precedió al indie rock con The Big Moon, en su primera actuación en Galicia. El cuarteto londinense incluyó en su repertorio los temas de su segundo disco que fue publicado semanas antes del inicio de la pandemia que lo paralizó todo, “Walking like we do”, y con el que lograron grandes éxitos.

Tras ellas llegaron Metronomy, una de las bandas más importantes en la escena del pop electrónico, liderado por Joe Mount. El grupo presentó su último trabajo “Small world”, que sacaron adelante en plena crisis mundial del coronavirus.

Tomaron el relevo Belle & Sebastian, una banda de indie pop con 25 años de trayectoria y un amplio repertorio que ofreció al público temas de su último disco “A bit of previous”, pero también sus grandes hits. El colofón lo puso Primal Scream, el grupo escocés de rock que recala en Ourense en plena gira por el 30 aniversario de su álbum “Screamadelica”.

Para amenizar los cambios de concierto, el Our Festo contó con sesiones a cargo de Isaac Pedrouzo, Dj Lagartija y Fernandes Dj.